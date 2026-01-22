Guía PAMI 2026: Cómo renovar el subsidio de acompañante terapéutico

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) confirmó que en 2026 continúa vigente el subsidio económico destinado a afiliados que requieren un acompañante terapéutico o cuidador domiciliario.

Esta asistencia, aunque no cubre la totalidad del salario del profesional, funciona como un alivio financiero para las familias y busca garantizar el derecho de los jubilados a permanecer en sus hogares con el apoyo adecuado. El beneficio está dirigido a quienes presentan dependencia psicofísica y limitaciones para realizar actividades básicas diarias.

El otorgamiento de la ayuda no es automático, sino que surge de una evaluación integral de la condición médica, social y familiar del solicitante. Al respecto, desde Pami remarcan que “se priorizan los casos de mayor vulnerabilidad y dependencia”.

Asimismo, desde el organismo explican que “se priorizan los casos en los que la asistencia resulta crítica para sostener la permanencia en el domicilio y evitar internaciones innecesarias”. Un criterio central es la falta de una red social o familiar que brinde cuidados estables.

La gestión de solicitud o renovación puede ser realizada por el afiliado, un familiar directo o un apoderado. La vía digital es la opción recomendada a través de la web oficial o la aplicación móvil, aunque también se puede tramitar de forma presencial en agencias con turno previo. La documentación requerida incluye el DNI, credencial vigente y un informe médico actualizado, firmado por un profesional, que fundamente la necesidad del acompañante.

Una vez ingresado el trámite, un equipo interdisciplinario analiza el caso. De ser aprobado, el organismo abona un monto mensual fijo para cubrir parte de los honorarios del cuidador, cuya elección y contratación queda a cargo del afiliado.

Sobre el alcance de esta medida, desde Pami señalan que el subsidio reconoce que “la salud no depende solo de los medicamentos, sino también del bienestar integral y de la posibilidad de vivir con la mayor autonomía posible”.