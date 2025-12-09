Helmut Marko, una de las figuras más influyentes en la historia moderna de la Fórmula 1, anunció oficialmente su salida de Red Bull tras más de dos décadas de trabajo dentro de la estructura austríaca. El histórico asesor deportivo, de 82 años, mantuvo reuniones con la dirigencia de la marca durante el Gran Premio de Abu Dhabi, donde se definió su alejamiento a pesar de tener contrato vigente hasta 2026.

En un comunicado emitido por la escudería, Marko expresó que su decisión llega tras la dura pérdida del campeonato mundial en 2025, un resultado que, según él, dejó en claro que era el momento de cerrar su etapa. “Más de veinte años en Red Bull han sido un camino extraordinario y extremadamente exitoso. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo”, afirmó. El austríaco remarcó que el final del ciclo se relaciona con un proceso personal y emocional, y aseguró que confía en que la escudería continuará peleando por ambos títulos en la temporada próxima.

Oliver Mintzlaff, CEO deportivo de Red Bull, lamentó la salida y destacó que Marko fue clave en la identidad competitiva del equipo. Lo describió como un hombre con “pasión, coraje y una capacidad incomparable para descubrir talento”. Según Mintzlaff, la decisión fue respetada luego de una extensa conversación que dejó claro que el austríaco consideraba este el momento adecuado para retirarse de su rol.

Además de ser ex piloto de Fórmula 1 y ganador de las 24 Horas de Le Mans, Marko se consolidó como arquitecto del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, responsable de descubrir y promover a 18 talentos que llegaron a la máxima categoría, incluidos los campeones Sebastian Vettel y Max Verstappen. Su influencia fue decisiva no solo en el desarrollo de carreras exitosas, sino también en el modelo de formación competitivo que marcó a una generación en el automovilismo mundial. Red Bull pierde así a uno de los pilares de su historia.

