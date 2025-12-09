Durante los primeros nueve meses de 2025, las importaciones argentinas de bienes de consumo totalizaron USD 8.376 millones, estableciendo un nuevo récord histórico desde 2004. Este monto representa un aumento del 25,3% en comparación con el máximo previo registrado en 2018. Solo en septiembre, las compras externas alcanzaron los USD 1.157 millones.

Este fuerte crecimiento ha transformado la estructura productiva nacional, ya que muchas compañías que tradicionalmente fabricaban en el país ahora actúan como importadoras. En 2025, las importaciones de bienes de consumo representaron el 14,6% del total de internaciones argentinas, cifra que supera en 4,1 puntos porcentuales la registrada en 2023.

Publicidad

Cinco sectores concentraron casi la mitad (48,8%) del total de importaciones de bienes de consumo entre enero y septiembre de 2025. En particular, el rubro de electrodomésticos experimentó un crecimiento destacado, impulsado por la apreciación del tipo de cambio y políticas de apertura comercial. Entre estas medidas, se destacan la eliminación del sistema SIRA desde diciembre de 2023, la disminución de aranceles para heladeras y lavarropas del 35% al 20% en mayo de 2024, y la supresión del impuesto PAIS, lo que redujo el costo efectivo de las importaciones. Además, desde julio de 2025, un régimen especial permite a los viajeros ingresar un electrodoméstico de línea blanca comprado en el exterior bajo ciertas condiciones.

El aumento en la cantidad de empresas importadoras fue notable, con incrementos de hasta 50 veces en varios sectores respecto al año anterior. El mayor crecimiento absoluto se observó en productos de caucho y plástico, con 2.490 empresas nuevas (+53%), seguido por marroquinería (+1.524, +70%), prendas de vestir (+1.391, +152%) y electrodomésticos, baterías y lámparas (+1.069, +106%). En total, la cantidad de firmas importadoras aumentó en 9.325 (+70%).

Publicidad

En términos relativos, el mayor crecimiento correspondió a prendas de vestir (+152%), seguidas por joyería, juguetes, instrumentos musicales y vestimenta de seguridad (+131%), productos alimenticios (+127%) y electrodomésticos, baterías y lámparas (+106%).

Respecto a las importadoras habituales, en productos alimenticios las compañías que ya operaban en el segmento incrementaron sus compras en USD 293 millones (+39%) frente a 2023. En electrodomésticos, baterías y lámparas, el aumento fue de USD 281 millones (+125%), mientras que motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte crecieron en USD 228 millones (+61%). El sector de informática, electrónica y óptica sumó USD 226 millones (+41%).

Publicidad

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que “si bien, durante 2025, en ciertas actividades se registró una disminución en el monto importado por las firmas que ya importaban en 2023, este descenso fue compensado por la incorporación de nuevas empresas importadoras”.

Por ejemplo, en productos de caucho y plástico, las importadoras tradicionales redujeron sus compras en apenas USD 2 millones (-1%), pero se sumaron 2.490 nuevas empresas. En marroquinería, el volumen importado descendió en USD 3 millones, mientras que el número de empresas creció un 70% con 1.524 nuevas firmas. En el sector farmacéutico, el monto importado por las habituales cayó USD 14 millones (-2%), aunque ingresaron 21 nuevos operadores (+12%).

El balance general del CEPA para el período indica un aumento de USD 1.254 millones en las importaciones de bienes de consumo, lo que representa una suba del 26% respecto al mismo lapso de 2023.