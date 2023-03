¡Impresionante! Cartelera, horario y TV del explosivo UFC 285 con dos títulos

El próximo sábado 4 de marzo, el UFC 285 llegará con impresionantes peleas para los fanáticos. La empresa líder en el mundo de las Artes Marciales Mixtas tendrá dos contiendas por el título, más otras doce batallas espectaculares. En el T-Mobile Arena, habrá dos hechos históricos: una leyenda histórica vuelve para pelear por el título y otra peleadora puede conseguir un récord único. Además, debuta el argentino Esteban Ribovics.

Luego de tres años alejado del octágono, Jon Jones está de vuelta y este sábado volverá a medir fuerza contra otro gran combatiente. El excampeón de Peso Semi-Pesado debuta en los Peso Pesado este sábado 4 de marzo. Se verá las caras con Ciryl Gane por el título vacante de la categoría en el UFC 285, en Las Vegas. Cabe resaltar que Francis Ngannou se fue libre, por lo que dejó la corona en el trono, esperando por un nuevo rey.

Cabe resaltar que esta será la primera batalla de Jones desde 2020, cuando venció a Dominick Reyes en una extraordinaria guerra para retener su título. Dejó vacante el título de Peso Semi-Pesado de UFC para intentar pelear con el entonces campeón de Peso Pesado, Francis Ngannou. La batalla nunca se dio y finalmente peleará por la corona, aunque con el explosivo Ciryl Gane.

Cartelera completa del UFC 285

Estelares

Jon Jones vs. Ciryl Gane, por el título de Peso Pesado.

Valentina Shevchenko (c) vs. Alexa Grasso, por el título de Peso Mosca femenino.

Geoff Neal vs. Shavkat Rakhmonov; Peso Welter.

Jalin Turner vs. Mateusz Gamrot; Peso Ligero.

Bo Nickal vs. Jamie Pickett; Peso Mediano.

Preliminares

Cody Garbrandt vs. Trevin Jones; Peso Gallo.

Derek Brunson vs. Dricus du Plessis; Peso Mediano.

Viviane Araujo vs. Amanda Ribas; Peso Mosca.

Julian Marquez vs. Marc-Andre Barriault; Peso Mediano.

Primeras preliminares

Ian Garry vs. Song Kenan; Peso Welter

Jessica Penne vs. Tabatha Ricci; Peso Paja.

Cameron Saaiman vs. Leomana Martínez; Peso Gallo.

Da’Mon Blackshear vs. Farid Basharat; Peso Gallo.

Esteban Ribovics vs. Loik Radzhabov; Peso Ligero.

Horarios

Preliminares: 19:00 CDMX | 20:00 ET | 22:00 AR | 2:00 ES

Estelares: 21:00 CDMX | 22:00 ET | 0:00 AR | 4:00 ES

Pelea principal: 23:15 CDMX | 0:15 ET | 2:15 AR | 6:15 ES (domingo)

Transmisión

Canales de TV

México: Fox Sports (preliminares), Fox Sports Premium (evento completo)

España: Eurosport

Argentina: Fox Sports (solo preliminares).

Estados Unidos: ESPN (solo preliminares).

Streaming

Argentina y el resto de Latinoamérica, excepto Chile y México: Star+ y UFC Fight Pass

México: ESPN+ y UFC Fight Pass

Estados Unidos: ESPN + (con pay-per-view de 79,99 dólares para la cartelera principal).

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.