Luis Ventura se destapa: así es su vida sentimental y el dolor físico que oculta

Luis Ventura, reconocido periodista de espectáculos con una extensa trayectoria profesional, y actual presidente de APTRA, es comparado con "el libro gordo de Petete" por su vasto conocimiento sobre la farándula local. Sin embargo, el conductor de Secretos verdaderos es dueño de un archivo inmenso sobre otros, mientras que de su vida íntima "se sabe poco y nada". En una entrevista íntima para la revista Pronto, Ventura se abrió sobre su vida privada, sus hijos y su estado de salud.

El panelista de A la tarde es padre de tres: Nahuel y Facundo, quienes nacieron durante su matrimonio con Estelita Muñoz, y Antoñito, fruto de su relación con la cordobesa Fabiana Liuzzi. Al ser consultado sobre si está en pareja o acompañado sentimentalmente, Ventura aseguró que solo rinde cuentas a su descendencia. "Estoy feliz con mi vida. La verdad es que solo les tengo que rendir cuentas a mis hijos. A nadie más. Y a mi familia la quiero, ensamblada y como es con cada uno. De mí nunca van a encontrar a alguien que les vaya a hacer daño, que los vaya a joder. Todo lo contrario. Mi vida está orientada a que ellos terminen o continúen con una vida saludable".

Un tema sensible que abordó fue el conocimiento mutuo entre sus hijos mayores, Facundo y Nahuel, y el menor, Antoñito. El periodista fue enfático en proteger la intimidad de su familia, aunque confirmó que existe un vínculo. "Eso no lo voy a responder. Sí te puedo decir que se conocen. Eso no voy a responder porque no quiero que se le dé un mal uso a la respuesta. Por un lado son mayores de edad y Antoñito cuando sea mayor de edad ya se podrá contar y decir todo lo que se les ocurra a ellos".

Pese a estar a punto de cumplir 70 años el próximo 14 de enero, Ventura hizo un balance en el que asegura sentirse muy joven, aunque su cuerpo empiece a pasarle factura. "Me siento un pendejo de 15. Hay gente que no me cree la edad que tengo porque dice: 'No, vos no podés tener 69'. Son más chicos que yo y no me creen. Pero ya los huesos empiezan a doler y la cadera me abandona porque tengo artrosis en la cabeza del fémur. Me tengo que operar y me gustaría hacerlo para volver a practicar deportes. Sueño con volver a entrar a una cancha de fútbol y ser tan feliz como lo era cuando era pendejo y jugaba en Lanús".