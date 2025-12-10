De sobrevivir a Cromañón a tocar con el Pato Fontanet y ser detenido por amenaza de bomba

Un episodio de caos y pánico se desató en el aeropuerto de Mendoza la noche del lunes, luego de que Luis Lamas, baterista invitado de la banda Don Osvaldo –liderada por Patricio "Pato" Fontanet–, provocara altercados y exabruptos que culminaron con la afirmación de que "llevaba una bomba". Esta amenaza de muy mal gusto obligó al personal de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a activar los protocolos de seguridad, resultando en la evacuación de la estación terminal y el consecuente retraso de varios vuelos. La banda regresaba a Buenos Aires tras haber actuado en Mendoza durante el fin de semana.

Tras el incidente, Lamas fue aprehendido por el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y se le inició una acción judicial federal que deberá seguir su curso. Autoridades de la PSA informaron que se activaron los procedimientos de control, aunque sin detectar material peligroso. "Se realizó un control a Lamas y a sus equipajes con equipo detector de trazas y binomio cinotécnico, arrojando resultado negativo ante la presencia de material explosivo. Cabe destacar que el pasajero refirió que lo que había expresado en voz alta era una broma", indicaron fuentes de la PSA a La Nación.

Luis Lamas no es ajeno a la controversia o a los reflectores, dado que es el baterista actual de Don Osvaldo y un sobreviviente de la tragedia de Cromañón, al igual que Fontanet y otros miembros. Antes de Don Osvaldo, formó parte de Casi Justicia Social (CJS) y fue brevemente integrante de Callejeros.

Este músico argentino ya había sido noticia en 2012 por sus declaraciones polémicas, cuando defendió a ultranza a Patricio Fontanet. En ese momento, Lamas había hablado sobre el delicado estado de salud del cantante, mencionando que Fontanet padecía "un estrés postraumático" producto de la tragedia de Once, y que solían asaltarlo momentos de "esquizofrenia, tristeza y angustia".

En el contexto de esa defensa pública, Lamas había afirmado que juzgar a Fontanet "como un asesino, es una locura esto". También había remarcado que "Pato, con 22 años entonces, no fue el culpable de las bengalas; en todo caso los responsables pueden ser los padres que no supieron educar a sus hijos". En sus declaraciones de entonces, el músico había contextualizado que "Pato estaba tocando en lo que era la meca del rock argentino cuando en los recitales de otras cuatro renombradas bandas, que se hacen las santas, también se prendían bengalas". Finalmente, Lamas había calificado la situación como producto de un malestar social, al señalar: "Además se demoniza a alguien que entró y salió de Cromañón las veces que pudo a salvar pibes. Esto es producto de una sociedad resentida y enferma".