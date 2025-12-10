El video que confirma a Martín Demichelis en un romance secreto en Mendoza

Mientras su expareja, Evangelina Anderson, estaría rehaciendo su vida amorosa con Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity, Martín Demichelis parece estar haciendo lo mismo. El técnico del Monterrey de México, quien estaría disfrutando de su soltería tras la finalización del torneo en su país, fue captado en un video en un boliche de Mendoza.

El enigmático video fue revelado en el programa A la tarde por Oliver Quiroz, y posteriormente compartido por la cuenta Lo más popu. En las imágenes, Demichelis se ve de frente junto a una mujer. La mujer, cuya cara se ve de costado, no es conocida en el medio artístico, aunque se sabe que es morocha. Quiroz indicó que Demichelis estaría descansando en Mendoza.

Según se ha reportado, la pareja fue vista "hablando toda la noche, siempre con una sonrisa imborrable en sus rostros". Además, en un momento del encuentro, ella se acercó a Demichelis para hablarle al oído, lo que se describió como "todo muy romántico, aunque en lo que se ve no pasa de ahí".

Todo esto ocurre mientras Martín Demichelis y Eva Anderson están en proceso de separación. Se ha mencionado que la división de bienes entre ambos es complicada, con "muchos millones en juego, y nadie quiere perder nada".