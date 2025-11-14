Jimena Barón, la actriz y cantante, se encuentra en una nueva etapa feliz tras haber dado a luz a Arturo, su segundo hijo y el primero fruto de su relación con Matías Palleiro, hace poco más de cuatro meses. No obstante, la tiene "a mal traer" una dermatitis que acarrea desde hace tiempo.

Tras varias consultas y la aplicación de cremas, la ex de Daniel Osvaldo mostró a sus seguidores cómo sigue lidiando con esta dolencia cutánea. Fiel a su estilo de compartir distintas facetas de su vida, interactuando y buscando a alguien más que esté pasando por lo mismo, Jimena Barón lanzó: “Estoy con una dermatitis que me está enloqueciendo”.

La intérprete de La Cobra describió que esta molestia se extiende “Por todo el cuerpo”. Continuó detallando el malestar: “Pica, y te pica, y te pica... Te rascás y te alivia y te pica en otro lado. Es enloquecedor”.

La situación es tan severa que lleva “1 mes de esto”. Barón relató que debe levantarse “a la madrugada” para rascarse mientras camina por la casa.

Luego de compartir su situación, la cantante comenzó a recibir testimonios de seguidores que narraban vivencias similares. Esto la llevó a reflexionar sobre la solidaridad encontrada: “Que bueno que lo compartí porque veo que somos una comunidad de personas con esto, es como un abrazo colectivo, no estás sola. Nos pica a todas. Que alegría”.