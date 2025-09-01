Este lunes 1 de septiembre de 2025, un jubilado de 70 años reconoció ante la Justicia haber abusado sexualmente de una joven de 26 años con múltiples problemas de salud mental, incluyendo esquizofrenia, trastorno bipolar y epilepsia. El hecho ocurrió en dos ocasiones, en noviembre y a principios de enero. Tras un acuerdo de juicio abreviado con la fiscalía Anivi, un juez le impuso una pena de seis años de prisión, que cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario.

El acuerdo fue gestionado por los defensores del acusado, Alejandra Iragorrre y Claudio Vera, con el fiscal Mariano Juárez Prieto. El juez que dictó la condena fue Pablo León.

Publicidad

En el mismo caso se encuentra implicado un changarín de 31 años, hermano de la víctima, que está detenido desde diciembre. Se lo acusa de haber abusado de su hermana entre los 7 y los 21 años y también de haber abusado de un primo de 7 a 11 años, a quien obligaba a realizar actos sexuales a cambio de prestarle su computadora. La audiencia para este hombre, asistido por el abogado César Jofré, estaba prevista para este lunes 1, pero se postergó hasta el próximo viernes 5 de septiembre, cuando se definirá si opta por un juicio abreviado o se defiende en un juicio ordinario. La fiscalía anticipó que, de ir a juicio, solicitará una pena de 10 años de prisión para él.

La denuncia de estos graves hechos fue realizada por un asesor de la Niñez en la UFI Anivi, después de que la joven, que aún sigue internada en un centro de salud, contara los abusos. La víctima, que solía llamar "Tata" al hombre de 70 años, relató los abusos por parte de él en dos ocasiones y también los sufridos por su hermano a lo largo de los años.