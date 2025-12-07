"El amor de mi vida": Fátima Florez confesó de qué hombre está obsesionada

La multifacética artista Fátima Florez, en la cuenta regresiva para el estreno de su nuevo espectáculo, Fátima es universal, en Mar del Plata, compartió una revelación íntima sobre el hombre que la ha vuelto "loca" desde siempre. Mientras se prepara para llevar su show al Teatro Roxy de La Feliz a partir del 26 de diciembre, la artista desveló el origen de su fanatismo por Michael Jackson.

Al ser consultada sobre si tenía un personaje favorito para interpretar, Florez no dudó: "Bueno, Michael Jackson es mi ídolo y amo hacerlo". La artista explicó que, además del placer personal, "la gente me lo pide siempre porque le gusta mucho también que una mujer interprete a Michael, que es un tremendo artista". Aunque lo considera una osadía, ella se anima a realizarlo con tanto amor porque él fue su ídolo desde chica: "Yo soy una atrevida, siempre digo. Pero como lo hago con tanto amor porque fue mi ídolo desde chica, entonces me animo".

Este fanatismo se remonta a su infancia, cuando la estrella del pop se convirtió en una verdadera obsesión. Fátima confesó: "Mirá, yo de chiquita estaba obsesionada con él. ¡Pero obsesionada mal! Era mi ídolo y mi obsesión". Su conocimiento sobre la vida del artista es exhaustivo, asegurando que "si me preguntás, sé absolutamente todo de su vida. ¡Pero todo, eh! Todo, todo, todo".

La admiración va más allá de lo profesional, calificándolo como una pasión: "Siento una admiración inmensa, una devoción, como una pasión por Michael. Es muy fuerte y cuando me preguntaban de chiquita, yo siempre decía que era el amor de mi vida". Fátima destaca que su devoción se debe "por la música, su color de voz, los temas, su baile". Además, ella lo ve como una figura histórica que "marcó toda una época y fue un influencer para todos los que vinieron después". Con gran convicción, declaró: "Creo que nadie pudo igualarlo y mucho menos superarlo. Soy muy fanática; Michael es mi debilidad". Lamentablemente, la imitadora nunca pudo verlo en vivo, aunque siente que lo conoce: "No, no tuve posibilidad de verlo, así que siempre me quedé con esas ganas. Lo he consumido tanto y lo consumo tanto que ya siento que lo conociera en vivo".

Respecto a su próximo show, Fátima es universal, la artista asegura que "Este nuevo show tiene de todo y va a ser el fiestón del verano; ¡es el fiestón de Mar del Plata!". Detalló que contará con un súper mega show que incluye "un montón de personajes, cuadros nuevos, me acompaña obviamente Marcelo Polino, hay una banda de músicos en vivo, bailarines y bailarinas, y estarán los Pampas Bravas también". Ella promete estar "todo el tiempo en escena, saliendo y entrando, cambiándome un montón de veces de pelucas, de zapatos, de vestuario y bailando y cantando mucho".

Además del humor y las celebrities, el público podrá disfrutar de un segmento especial, ya que anticipó: "Te puedo anticipar que hay un cuadro aparte, que también lo quiero destacar y que es un cuadro dedicado a las comedias musicales. Ahí está la Fátima de las comedias musicales en su máximo esplendor". De esta manera, el público tiene la posibilidad de ver muchos shows en uno, con artistas de renombre.

En cuanto a otros personajes femeninos, Fátima mencionó a varias cantantes que le fascina hacer, como Madonna, J Lo, Britney Spears y Celine Dion. Además, adelantó que en el nuevo espectáculo, "Este año vamos a agregar también a Cazzu, que está muy fuerte y aparecerá dentro de un bloque nacional muy lindo".

Finalmente, al reflexionar sobre sus más de 15 años de éxito sin parar, que la llevan a alternar entre Carlos Paz y Mar del Plata, Florez atribuye su longevidad a la entrega total: "Creo que tiene que ver mucho con lo que la gente durante estos años vio que yo le entregué. Arriba del escenario me entrego como artista y es una entrega al ciento por ciento, tanto física como emocional". Ella destacó que el público la acompaña y ha sido clave en su carrera: "Son estos años en que, también a través de la tele, he conectado muy fuerte con la gente. El público me levantó el pulgar desde hace 15 o 16 años, que estamos con las temporadas sin parar. El público siempre acompañó y el boca a boca que se ha hecho en todos estos años siempre fue muy bueno, con lo cual eso sigue trayendo más y más público".