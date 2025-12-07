El gravísimo accidente que sufrió Ernestina Pais en vivo

En una situación inesperada, la invitada Ernestina Pais logró captar la atención de todos al sufrir un percance mientras mostraba su look en el programa Almorzando con Juana. La presentadora y empresaria gastronómica había asistido al ciclo que conduce Juana Viale para conversar sobre sus proyectos y anécdotas en el espectáculo.

Es una tradición del programa que los invitados se paren para exhibir el outfit elegido para disfrutar de la comida y la charla. Siguiendo esta costumbre, Pais se puso de pie para lucir el vestido que había elegido para la ocasión.

Sin embargo, en el momento de pararse frente a las cámaras, un detalle en su vestimenta llamó poderosamente la atención de Viale. Justo después de animarla a exhibirse, Juana detuvo a la invitada para avisarle que tenía restos de comida sobre la prenda.

Juana Viale advirtió a Ernestina con preocupación: “¡Pará! Tenés merengue, te manchaste toda”.

Entre risas, Pais permitió que la nieta de Mirtha Legrand limpiara el vestido. Con el humor que la caracteriza, la presentadora se excusó ante la audiencia y lanzó: “Lo acabo de hacer ver…”.