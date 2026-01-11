La confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un comunicado de prensa informando el impacto de las ventas minoristas pyme en un dato que resultó negativo. El comercio minorista pyme registró en diciembre una caída interanual del 5,2% a precios constantes, según el relevamiento sectorial. El dato refleja la persistente debilidad del consumo, a pesar de que en la comparación mensual desestacionalizada frente a noviembre se observó un incremento del 5,2%, impulsado por las fiestas de fin de año y el cobro del aguinaldo.

Con estos resultados, el índice general de todo 2025 cerró con una variación positiva acumulada del 2,5%, un dato que muestra una leve recuperación anual, aunque insuficiente para compensar la contracción registrada en los últimos meses.

El análisis por rubros confirma la tendencia recesiva: seis de los siete sectores relevados terminaron el año con números en rojo. Las caídas más pronunciadas se registraron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%), rubros especialmente afectados por la retracción del consumo no esencial.

La única excepción fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró un leve crecimiento interanual del 0,8%, sosteniendo su desempeño en un contexto generalizado de caída.

En cuanto a la situación actual de los comercios, el 55% de los empresarios describió un escenario de estabilidad interanual, mientras que el 27,6% reportó un empeoramiento de sus condiciones. Si bien el dato sigue siendo negativo, representa una mejora relativa frente al 37% que declaraba deterioro en noviembre.

Desde el sector señalaron que diciembre funcionó como un alivio financiero estacional gracias a las celebraciones y al ingreso extra por aguinaldo, pero no alcanzó para revertir la caída estructural del 5,2%. El consumo se mantuvo contenido y altamente racional, con familias priorizando promociones y gastos esenciales ante la pérdida de poder adquisitivo.

De cara a 2026, predomina una cautela optimista. Si bien la mayoría de los comerciantes proyecta una mejora en la actividad económica, la inversión continúa frenada por los altos costos operativos y la baja rentabilidad. El principal desafío será convertir este respiro temporal en una reactivación sostenida de la demanda.