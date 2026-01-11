Lamisha Musonda, exfutbolista belga de 33 años con pasado en las divisiones juveniles del Chelsea, conmovió al mundo del fútbol al revelar que su estado de salud es extremadamente delicado y que, según su propio relato, le quedan “solo unos días de vida”. El mensaje fue compartido a través de su cuenta de Instagram, donde detalló la gravedad de su condición y reflexionó sobre su vida y carrera.

Musonda explicó que los últimos dos años han sido especialmente difíciles debido a la enfermedad que lo aqueja, aunque no especificó públicamente el diagnóstico. En su publicación, subrayó que ha estado luchando por recuperar su salud en silencio y que ahora debe afrontar la realidad de su situación crítica. “Mi salud está en una condición crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir”, escribió, pidiendo apoyo, oraciones y pensamientos positivos en este momento límite.

El belga compartió también que, al tomar conciencia de que le quedan pocos días, valoró el apoyo que ha recibido de quienes lo han acompañado a lo largo de su vida. “Siempre atesoraré esos recuerdos”, señaló, en un mensaje cargado de emoción y gratitud.

Musonda se formó en el Anderlecht de Bélgica y llegó al Chelsea en 2012, en un proyecto que incluyó a sus hermanos Tika y Charly Musonda, este último también futbolista profesional con pasos por equipos como Real Betis y Levante. Aunque Lamisha nunca debutó con el primer equipo de Chelsea, jugó en otros clubes de Europa y África antes de retirarse en 2020.

La publicación generó una ola de reacciones de solidaridad de parte de aficionados y figuras del fútbol, destacando el impacto que Musonda tuvo en quienes lo conocieron tanto dentro como fuera de la cancha.

Organizaciones del fútbol y seguidores se volcaron a las redes para enviarle mensajes de apoyo, mientras el exjugador enfrenta uno de los momentos más duros de su vida, aferrado a la esperanza y al afecto de su entorno.