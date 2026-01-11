Un guardia de seguridad venezolano aseguró que las fuerzas de Estados Unidos emplearon un arma desconocida durante la operación militar para capturar al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según relatos difundidos en redes sociales y retomados por diversos medios internacionales.

El testigo, cuyo testimonio fue compartido en X por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, describió el presunto dispositivo como una onda sonora de gran intensidad que provocó efectos físicos severos a los soldados venezolanos. “Sentí como si mi cabeza explotara desde dentro… empezamos a sangrar por la nariz, algunos vomitaban sangre y caímos al suelo, incapaces de movernos”, relató, en palabras reproducidas por medios extranjeros.

De acuerdo con el testimonio, la tecnología utilizada fue tan abrumadora que las fuerzas locales no pudieron resistir, y muchos quedaron incapacitados sin poder oponer defensa efectiva. “No teníamos forma de competir con su tecnología, con sus armas. Nunca había visto nada igual”, añadió el guardia, en un relato que despertó amplia atención en redes y medios globales.

Aunque la publicación fue difundida desde una cuenta oficial del gobierno estadounidense, no existe confirmación por parte del gobierno de Estados Unidos ni del Pentágono sobre el uso de armas sónicas o de energía dirigida durante la operación. Expertos en defensa señalan que, si bien se ha investigado tecnología de energía dirigida o dispositivos acústicos en laboratorios militares, su empleo real en combate no ha sido confirmado oficialmente.

La presunta operación tuvo lugar en la madrugada del sábado anterior, cuando fuerzas especiales estadounidenses habrían llevado a cabo una incursión que terminó con la captura de Maduro en Caracas, en un operativo que, según informes oficiales, también integró logística aérea y despliegue de tropas.

El testimonio llegó en un momento de alta tensión internacional tras el arresto del exmandatario venezolano y generó reacciones diversas en América Latina, donde hay preocupación por las implicancias de lo ocurrido y el uso de tecnologías militares avanzadas en operaciones transnacionales.

Hasta el momento no hay evidencia independiente que confirme el uso del supuesto “arma misteriosa”, y la versión se mantiene en el ámbito de relato de testigo, sin verificación oficial por parte de las autoridades militares estadounidenses.