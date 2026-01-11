Wanda Nara anunció que llevará a la Justicia a un periodista tras una acusación que vinculaba a la mediática con un supuesto affaire con un empresario salteño, que ella calificó como completamente falso. La conductora y empresaria reaccionó con dureza en sus redes sociales ante la versión difundida por el panelista Federico Flowers, quien afirmó que Nara habría tenido un romance con un hombre casado, información que la empresaria negó categóricamente.

La polémica se desencadenó cuando Flowers, panelista del programa Florencia de la V, publicó un comentario asegurando que Wanda Nara habría tenido un “affaire con el principal empresario de este grupo de hortalizas y de bananas” en Salta, y que el dato le había sido proporcionado por amigas de la esposa del empresario.

Ante esa difusión, Nara salió al cruce desde su cuenta en X (antes Twitter) con un mensaje contundente: “Fake!!! Y lo que decís lo vas a tener que demostrar en la Justicia. Me cansé del invento, con el único fin de dañar”, poniendo en duda la veracidad del relato y exigiendo pruebas. Además, aclaró que en el momento del supuesto episodio estaba trabajando y acompañada por su novio y las parejas de las personas mencionadas, contradiciendo así la información difundida por el periodista.

La reacción de Nara generó un fuerte impacto en redes sociales, donde recibió apoyo de parte de sus seguidores, y puso en el centro del debate la responsabilidad de los medios y figuras públicas al difundir rumores sobre la vida privada de celebridades.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre la presentación formal ante la Justicia ni qué tipo de acciones legales específicas emprenderá Nara contra el periodista Federico Flowers, pero su mensaje dejó claro que buscará que se respalde o se rectifique lo difundido.

Este episodio se suma a una serie de controversias que han rodeado a Wanda Nara en los últimos tiempos, muchas vinculadas a su vida personal y mediática, y refleja la creciente sensibilidad ante rumores y especulaciones sin verificación sobre figuras públicas.