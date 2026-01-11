El Rally Dakar 2026 vivió este domingo una jornada inolvidable con el triunfo de Kevin Benavides y el sanjuanino Lisandro “Lichi” Sisterna, quienes se quedaron con la séptima etapa en la exigente categoría Challenger. La dupla argentina dominó el tramo entre Riad y Wadi Ad-Dawasir y llevó a la bandera nacional a lo más alto del podio.

En un día de máxima exigencia, con 462 kilómetros cronometrados y 414 de enlace, el dos veces campeón del Dakar en motos volvió a demostrar su jerarquía, esta vez al volante de un vehículo de cuatro ruedas. Junto a Sisterna como navegante, Benavides firmó una actuación sólida, precisa y veloz, logrando su primera victoria de etapa en esta categoría.

“Kevin se reinventó, fue por más y lo logró”, celebraron desde su entorno, según publicó El Tribuno. Tras dejar atrás una serie de lesiones, el piloto salteño ratificó que sigue siendo uno de los competidores más determinantes del rally raid mundial, sin importar la disciplina en la que compita.

El triunfo les permitió recortar tiempo valioso en la clasificación general. Gracias a esta actuación, Benavides y Sisterna escalaron hasta el séptimo puesto y mantienen firme el objetivo de meterse en el top 10. La combinación entre la experiencia del piloto y la prolija navegación del sanjuanino fue clave para este salto competitivo.

La competencia continuará este lunes con el bucle Wadi Ad-Dawasir – Wadi Ad-Dawasir, que contará con 236 kilómetros de enlace y una especial de 481 kilómetros, una etapa que podría volver a sacudir la tabla general.

Con el envión de este triunfo histórico, Kevin Benavides y Lichi Sisterna afrontarán la próxima jornada con la confianza en alto, decididos a seguir escribiendo páginas doradas para el automovilismo argentino en el Dakar.