La tercera etapa de la XXIV edición del Giro del Sol terminó envuelta en controversia luego de que un error en el recorrido dejara en duda al ganador de la contrarreloj individual disputada en Ullum. La confusión se produjo en los metros finales, cuando el ciclista Ángel Oropel, del equipo Municipalidad de Chimbas, fue desviado por un banderillero hacia una calle interna, alejándolo del trazado principal rumbo a la meta.

Los comisarios definiran en la previa de la última etapa ciclista su desición. (Foto Gabriel Flores // DIARIO HUARPE)

En medio de este escenario, la etapa terminó siendo ganada por Maximiliano Prario, de la Fundación Diberboll, quien marcó un tiempo demoledor de 11 minutos 29 segundos. El cordobés, oriundo de Villa de Soto, celebró su primera victoria en suelo sanjuanino. “Muy contento. Ayer en Chimbas faltó muy poco para ganar la etapa. Agradecer a mis compañeros que confían y ayudan. Hoy salí con piernas, dispuesto a dejar todo por esta camiseta”, expresó a Radio La Voz.

Publicidad

Además, la jornada dejó un cambio importante en la clasificación general, ya que Leo Velardez pasó a liderar la competencia tras el desarrollo de la contrarreloj, en una etapa clave para el campeonato.

Polémica por el desvío de un camino

La polémica tuvo como protagonista a Oropel, quien largó último por ser líder parcial tras ganar la segunda etapa. Al ingresar al Complejo El Palomar, donde estaba ubicada la llegada, un auxiliar de la organización le indicó erróneamente a la camioneta de apoyo que tomara un camino alternativo. El corredor que venía detrás siguió el mismo desvío y ambos completaron el tramo final por fuera del circuito oficial.

Publicidad

Oropel había registrado el mejor tiempo parcial y se perfilaba como ganador, pero el error obligó a los comisarios deportivos a revisar el caso. Desde la organización informaron que el resultado definitivo se conocerá recién por la tarde, previo al inicio de la cuarta y última etapa.

Visiblemente afectado, el ciclista chimbero expresó su bronca: “Venía haciendo un muy buen tiempo, casi 50 segundos de diferencia. Por culpa de un banderillero perder, me da mucha bronca. Espero que haya una solución y que esto no se quede así”, declaró a Radio La Voz.

Publicidad

Mientras tanto, equipos y corredores aguardan la resolución oficial. El fallo será determinante no sólo para la etapa, sino también para la clasificación general, ya que la contrarreloj era clave en la lucha por el título.

Por la tarde se disputará la cuarta y última etapa, que unirá Pocito, Caucete y nuevamente Pocito, en un recorrido de 147,6 kilómetros. El trazado incluirá metas sprint, una meta de montaña y un circuito final con varias vueltas, ideal para una definición intensa, marcada ahora por la polémica de la penúltima jornada.