El gobernador Axel Kicillof pedirá una reunión formal con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, para reclamar la devolución de fondos y el traspaso de obras nacionales en territorio bonaerense. Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante su habitual conferencia de prensa de los lunes.

“La gestión de Kicillof solicitará una audiencia con el nuevo funcionario para tratar temas de interés provincial y establecer una agenda de trabajo conjunta”, explicó Bianco. Según detalló, el reclamo incluirá la reactivación de obras públicas suspendidas, la devolución de fondos retenidos y la transferencia de proyectos estratégicos.

Publicidad

Entre los pedidos figuran la finalización de la Autopista Presidente Perón y la jurisdicción de las aguas del Río de la Plata para concretar el dragado del Canal Magdalena, una obra que fue licitada en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y que quedó paralizada desde diciembre de 2023.

Bianco también señaló que solicitarán la reanudación del dragado del Río Salado, cuya etapa II, tramo IV —a cargo de la Nación—, está “neutralizada” desde el cambio de gestión. Esta situación, afirmó, afecta directamente a las zonas del interior bonaerense que sufrieron recientes inundaciones.

Publicidad

El ministro bonaerense relató que ya mantuvo un breve contacto con Santilli: “Lo felicité cuando ganó la elección, como corresponde. Me puso una manito”, dijo en referencia a la respuesta del ahora ministro mediante un emoji. Bianco anticipó que insistirá en el pedido de audiencia y que presentará una nota formal por mesa de entradas.

“Queremos que se nos devuelva lo que Milei nos quitó: casi 13 billones de pesos. También que se retomen las obras y que se establezca un esquema de trabajo conjunto con la provincia más grande del país”, sostuvo Bianco.

Publicidad

No es la primera vez que la administración bonaerense busca un encuentro con el Gobierno nacional. En abril, Bianco había mantenido una reunión con Lisandro Catalán, quien entonces se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior.

Por su parte, Santilli, que jurará este miércoles, tiene previsto iniciar una ronda de reuniones con gobernadores de distintas provincias. En los próximos días recibirá a los mandatarios de San Juan, Marcelo Orrego, y de Córdoba, Martín Llaryora, además de encuentros con los gobernadores de Salta, Mendoza, Entre Ríos, San Luis y Chaco.

En agosto, Kicillof había enviado a la Legislatura provincial un proyecto de ley para declarar la emergencia de la obra pública nacional en Buenos Aires. El objetivo era obtener facultades para continuar, rescindir o recuperar obras paralizadas y avanzar con reclamos por los fondos adeudados.

Con la llegada de Santilli al Ministerio del Interior, el Gobierno bonaerense busca reabrir el diálogo institucional y obtener respuestas concretas sobre el financiamiento y la continuidad de las obras nacionales en la provincia.