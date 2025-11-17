Tras el episodio de violencia que empañó el partido de básquet entre Estrella y Ausonia el pasado viernes 7 de noviembre, cuando una discusión en la cancha derivó en una batalla campal que involucró a jugadores y público, la Federación de Básquet de San Juan confirmó que el Tribunal de Disciplina sancionó a ambos clubes con una multa que asciende a $1.875.000 y penalidades individuales para deportistas y espectadores involucrados. La investigación se basó en los informes arbitrales, los descargos de jugadores y dirigentes, además de los videos que circularon públicamente.

De acuerdo con la Federación, el organismo determinó que los hechos comprometen directamente a ambas instituciones. En función del valor actualizado del Arancel de Juez de Categoría (AJC) para Primera "Nivel 1", fijado en $37.500, la multa aplicada asciende a 50 AJC, lo que representa un total de $1.875.000 para cada club sancionado.

En relación con las penalidades particulares, el Tribunal indicó que ninguno de los implicados registraba antecedentes previos. En consecuencia, resolvió aplicar la suspensión de diez partidos para los jugadores Santiago Padilla (Ausonia, N°10), Nicolás Agustín Bustos Flores (Estrella, N°5) e Ismael Terluk (Ausonia, N°9). Para los espectadores identificados —Gonzalo Bustos (Estrella), Manuel Romero (Ausonia Sismid) y Juan Terluk (Ausonia Sismid)— se dispuso una prohibición de dos años para ingresar a cualquier evento deportivo organizado por la Federación de Básquetbol de San Juan.

¿Cómo fue la pelea?

Según el reporte del organismo deportivo, los incidentes se desencadenaron al finalizar el encuentro, mientras los planteles se saludaban en mitad de cancha. En ese momento, un cruce verbal entre Nicolás Bustos (Estrella) y Santiago Padilla (Ausonia) derivó en agresiones físicas. La situación motivó la intervención del entrenador visitante, Gustavo Noria, quien intentó separar a los jugadores.

El conflicto escaló cuando desde la tribuna local ingresó Gonzalo Bustos, padre del jugador de Estrella, quien se abalanzó hacia el entrenador de Ausonia e intentó golpearlo. En respuesta, familiares del jugador visitante Ismael Terluk ingresaron al campo de juego para contener la situación, momento en el que se produjeron nuevos forcejeos y agresiones entre espectadores y deportistas de ambas parcialidades.

El Tribunal señaló que la irrupción del público al campo agravó el escenario y que las conductas observadas constituyeron infracciones al Código de Penas de la Confederación Argentina de Básquet (CAB), que prohíbe cualquier agresión física o verbal entre jugadores, espectadores o hacia las autoridades.