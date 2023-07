DIARIO HUARPE recibió un llamado anónimo por parte de un vecino del barrio Cabot, en Concepción, debido a que se producen hechos de inseguridad consecutivamente. Cabe destacar que el barrio pertenece al departamento Capital, aunque se encuentra en el límite con Chimbas. El denunciante anónimo describió la situación como una “ola de robos a vecinos y personas ajenas al barrio”.

El club Árbol Verde está ubicado en ese Barrio. Foto: Gastón Vargas / Diario Huarpe

Este medio llegó al barrio Cabot para conversar y recabar testimonios sobre estos hechos de inseguridad. La calle principal del barrio se llama Mary O’ Graham, donde se ubica la entrada del Club Árbol Verde, el cuartel de Policía Motorizada N.º 1 de Capital, la escuela, la iglesia y un centro de salud. Pero además de lo mencionado, a lo largo de esa calle, se ubican distintos almacenes y kioscos característicos de cualquier barrio.

En el primer comercio relevado, una de las vendedoras, quien optó no dar su identidad por miedo a represalias y sufrir robos, comentó que los proveedores no entran al barrio después de las 18.00 horas. También contó que el robo tipo arrebato es lo que más ocurre, pero que no le sorprende. La novedad es que hay una nueva forma de robar en el B° Cabot y es mediante una emboscada.

El cuartel de la Policía de Capital está sobre la calle O' Graham. Foto: Gastón Vargas / Diario Huarpe

“Hacen ir a los deliverys por una callecita anexa y ahí los agarran entre varios” explicó la vecina.

Pero los repartidores de comida no son las únicas víctimas, hay nuevos casos de inseguridad con personas que llegan al barrio porque pactaron una cita a través de una red social para vender o comprar algún producto que se ofrece, pero llegan y les roban.

Por otro lado, en otro almacén sobre la misma calle, pero a pocas cuadras de distancia, la vendedora explicó que el pasado viernes habían sido víctima de un hecho delictivo. Según dijo a DIARIO HUARPE, un grupo de delincuentes ingresó al almacén cuando estaba cerrado y robaron mercadería y dinero.

La calle O'Graham conecta la Mendoza con la Tucumán. Foto: Gastón Vargas / Diario Huarpe

“Son todos menores de edad y la Policía no hace nada” dijo decepcionada.

Cabe destacar que, sobre esa misma calle, a casi 50 metros de distancia, se encuentra el edificio de la Policía Motorizada de Capital N.º 1. Mientras DIARIO HUARPE hacía las entrevistas, las patrullas de motos de la Policía circulaban por la calle, lo que parecería demostrar una fuerte presencia de las autoridades en las calles.

Sin embargo, una vecina que estaba aprovechando la mañana para hacer sus compras cotidianas, explicó que es un ratito que esto sucede, ya que después los policías se va y los delincuentes aprovechan.