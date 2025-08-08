En una nueva medida para digitalizar el consumo de combustible, YPF anunció que habilitará el pago en dólares a través de su aplicación oficial. La función estará disponible de forma progresiva dentro del ecosistema de servicios de movilidad que impulsa la compañía.

La billetera virtual de YPF permitirá a los usuarios abonar nafta y gasoil en moneda estadounidense, con débito directo del monto en dólares correspondiente a cada carga. La iniciativa apunta a fomentar el uso de divisas en operaciones cotidianas, en línea con los objetivos del Gobierno nacional.

Actualmente, más de 4,5 millones de personas utilizan activamente la App YPF, que en diciembre de 2024 registró picos de 420 pagos por minuto y más de 60 millones de visitas a estaciones durante todo el año. A través de esta plataforma, los usuarios también acceden a beneficios como el programa Serviclub, autenticación biométrica y promociones personalizadas.

Además del nuevo sistema de pago, YPF prevé ampliar sus beneficios nocturnos. Desde julio, los clientes que cargan combustible entre las 00:00 y las 06:00 reciben un descuento del 3%, que se duplica si utilizan estaciones con modalidad de autodespacho y abonan con la app. La petrolera evalúa elevar este descuento combinado al 6% durante todo agosto, excepto en Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, donde el autodespacho no está autorizado.

El desarrollo de estas funciones está a cargo de YPF Digital (YDI), la subsidiaria encargada de los activos tecnológicos de la empresa. En febrero, recibió autorización del Banco Central para operar como proveedor de servicios de pago (PSP). Según su presidente, Guillermo Garat, el objetivo es “colocar a la compañía a la vanguardia de la tecnología aplicada a la movilidad”.

Con esta nueva funcionalidad, YPF busca reforzar su liderazgo en innovación dentro del sector energético y facilitar nuevas formas de pago, adaptadas a las demandas de sus usuarios en todo el país.