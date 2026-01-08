Este 8 de enero se conmemora en todo el país la figura de Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez, uno de los santos populares más relevantes de Argentina, oriundo de Mercedes, Corrientes.

Aunque sus datos biográficos no están confirmados, se estima que nació alrededor de 1840 en Pay Ubre. Su historia relata que fue un peón rural que combatió en la Guerra de la Triple Alianza y en milicias contra los federales, pero que debió escapar de la justicia tras mantener un romance con una viuda adinerada.

La leyenda sostiene que recibió un mensaje del dios guaraní Ñandeyara, quien le advirtió: “No quieras derramar sangre de tus semejantes”. A raíz de este encuentro, Gil abandonó el ejército para dedicarse a sanar enfermos y a realizar actos de justicia social, robando a sectores pudientes para beneficiar a los pobres.

Finalmente fue capturado, colgado de los pies y degollado. Los relatos populares describen el momento de su ejecución asegurando que "su sangre cayó como una catarata que la tierra se bebió de un sorbo”.