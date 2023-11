El triunfo de Javier Milei en el balotaje hará que desde el 10 de diciembre cambie la estructura del Gobierno nacional, pero también traerá modificaciones en las reparticiones dependientes de Nación en San Juan, ya que unos 40 cargos quedarán acéfalos y deberán ser ocupados por la nueva gestión libertaria. En este sentido, el diputado nacional electo, José Peluc, confirmó que la decisión de esas designaciones recaerá únicamente en el futuro presidente, con quien se reunirá el próximo lunes.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Peluc afirmó: “Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones y entendemos que en San Juan lo único que hemos logrado es una diputación y una senaduría. Los cargos nacionales los ha ganado el presidente y, si Javier lo necesita, vamos a prestar nuestra colaboración. Nosotros vamos a acompañar su lucha, y él sabrá cómo ocupar esos cargos. Si nos pide la opinión o nos pide la gente, tenemos el equipo necesario para ocupar todos los cargos”.

A su vez, al ser consultado sobre cómo continuarán trabajando de cara a la asunción de Milei, Peluc aseguró que primero deberán cuidar los votos en el recuento definitivo y después políticamente evaluarán objetivos junto a las autoridades y militantes del partido en la provincia. Mientras que el próximo lunes, se reunirá con Karina y Javier Milei en Buenos Aires para dialogar sobre los lineamientos que se aplicarán en la provincia y el armado de estructura en cuanto a los cargos nacionales que quedarán vacantes. “Lo que él necesite que hablemos, lo vamos a hablar”, enfatizó.

En este sentido, el referente libertario aseguró que el partido en San Juan está preparado para aportar la gente necesaria, pero tampoco tendrían inconveniente con que se sume gente de otros espacios. “Nosotros no tenemos problema con que el sector del PRO de María Eugenia Raverta, que ha colaborado muchísimo en nuestra campaña, pueda ocupar lugares también”.

Vale destacar que Peluc hizo hincapié en los lazos tendidos con esa línea del PRO, ya que sobre la otra vereda del partido, opinó: “Los demás no han trabajado, sino que, por el contrario, han puesto piedras en el camino. Tuvimos que hacer una denuncia porque estaban haciendo cosas que no se deben y no se dieron cuenta de que estábamos juntos”.

Por otra parte, sostuvo que el gobernador electo Marcelo Orrego lo llamó para felicitarlo y para coordinar una reunión con el objetivo de dialogar. “Yo le dije que no teníamos ningún problema, que primero teníamos que saber qué tipo de San Juan tiene él en mente, para ver si coincide con nuestra idea. Esperaremos a ver qué inquietud nos plantea”, aseveró el dirigente.

Además, el diputado electo agregó que desde el partido tienen la intención de poder coordinar entre Milei y el futuro Gobierno de San Juan, para que se aplique parte del proyecto que proponía el candidato a gobernador libertario Agustín Ramírez.

La respuesta del PRO

Por su parte, el presidente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo, dialogó con este diario y se refirió a la posibilidad de que el partido ocupe algunos de los cargos que quedarán vacantes, y dijo: “No es momento de hablar de cargos, con Marcelo (Orrego) y todo el equipo, estamos dispuestos al diálogo y a trabajar juntos por el futuro de la provincia y del país”.

“Atravesamos un momento complicado en lo económico y social, hablar de cargos es faltarle el respeto a la gente. Hubo un fuerte mensaje en las urnas, y como parte del sector político tenemos la responsabilidad de escuchar la voz de los sanjuaninos, aceptar el mensaje y trabajar sobre soluciones”, manifestó.

Los cargos nacionales

En total se trata de aproximadamente 40 cargos en organismos nacionales, que revisten una gran importancia, ya que implican un gran manejo de fondos y gozan de una gran visibilidad que, en muchos casos, es utilizada como trampolín para el inicio de carreras políticas. A su vez, es válido aclarar que la cantidad de puestos vacantes podría reducirse, puesto que el propio Milei anunció la privatización de algunos de esos organismos.

Las reparticiones nacionales que deberán ocupar los libertarios en San Juan son: Aduana; AFIP; Centro de Mediación Judicial; Senasa; INTA; PAMI; Enacom; Inadi; Secretaría de Agricultura Familiar; Anses (seis delegaciones); CNRT; Oficina Bicentenario; Vialidad Nacional; Delegación del Ministerio de Desarrollo Social; Migraciones; Renar; Agencia Territorial de la Secretaría de Empleo y Trabajo; Radio Nacional (San Juan y Jáchal).