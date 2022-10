A pesar de las promociones y las ofertas lanzadas por el 53% de los negocios con el objetivo de aumentar las ganancias durante el Día de la Madre, los comercios sanjuaninos no lograron su cometido y, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas en este día festivo descendieron un 6,1% respecto al 2021 y el ticket promedio fue de $6715. La caída en San Juan fue significativamente más alta a la del resto del país, que fue, en promedio, del 4,7%. Según afirmaron, los dos días de paro de colectivos y la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación fueron claves para esta situación.

Las ventas del Día de la Madre en San Juan no fue lo que los comerciantes esperaban. Muy lejos de ser un día soñado, las ventas en los negocios de la provincia bajó en un 6,1% interanualmente, es decir, respecto al 2021. En este sentido, un 53% de los comercios decidieron colocar promociones con el objetivo de aumentar las ventas que, según dijeron desde CAME San Juan, las ofertas fueron “descordinadas” y por eso no funcionaron. Además, los días de paro de transporte, la pérdida del poder adquisitivo y el frío, fueron factores claves para que las ventas bajaran. En este contexto, el ticket promedio de los que compraron fue de $6715.

La situación para los comercios de Capital fue un poco peor, ya que fue el departamento en el que las ventas más cayeron, con un 7,9%. En cambio, en el resto del Gran San Juan, se mantuvieron. Se cree que esto fue por los colectivos, ya que la gente eligió quedarse en sus jurisdicciones a hacer las compras.

