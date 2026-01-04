Leeds y Manchester United empatan 1-1 en la fecha 20 de la Premier

La jornada 20 de la Premier League dejó un sabor agridulce para Leeds y Manchester United, quienes igualaron 1-1 en un Elland Road dominado por el caos y el esfuerzo físico. Aunque los "Diablos Rojos" mantuvieron la posesión, el equipo de Daniel Farke impuso condiciones en la primera etapa con una presión alta y sacrificio incesante.

El primer tiempo careció de claridad hasta los últimos diez minutos, destacando un cabezazo de Dominic Calvert-Lewin que se estrelló en el poste a los 35 minutos. El United respondió mediante Leny Yoro, cuyo testazo fue contenido por el arquero Lucas Pierri, y una acción individual de Patrick Dorgu que terminó desviada.

Publicidad

Las emociones estallaron en el complemento. A los 62 minutos, una salida errática de Ayden Heaven permitió que Brenden Aaronson recuperara el balón y definiera con clase para poner el 1-0, marcando apenas su segundo gol en el torneo. Sin embargo, la ventaja local fue efímera; a los 65 minutos, el ingresado Joshua Zirkzee habilitó a Matheus Cunha, quien se exigió para conectar el balón y firmar el empate definitivo.

Cunha, figura del equipo de Ruben Amorim, alcanzó su cuarto gol en el campeonato, siendo el tercero en sus últimas cuatro presentaciones. En el United también sobresalieron Lisandro Martínez, firme en la marca y la salida limpia, y Manuel Ugarte, quien ante la ausencia de Bruno Fernandes se adueñó del mediocampo. Con este resultado, Leeds extiende su racha a siete partidos sin derrotas, mientras que el United encadena su segundo 1-1 consecutivo ante rivales de la parte baja, complicando su lucha por clasificar a copas europeas.