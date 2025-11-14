El próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 22, el escenario de República del Líbano 3.149 (oeste) será testigo de una nueva edición de San Juan Metal Under, una cita ineludible para los seguidores del metal argentino. Con la presencia de bandas locales y de distintas provincias, el evento promete una velada cargada de potencia, identidad y espíritu independiente.

El encuentro reunirá a grupos con trayectorias y estilos diversos dentro del género, desde el heavy y power metal hasta las variantes más extremas. Entre los protagonistas se destacan Herejías, formación riojana que desde 2010 viene recorriendo los escenarios del país con un sonido que fusiona la fuerza del heavy clásico con la energía melódica del power metal. Integrada por Wilson Aguilar, Javier Cabañez, Juan Paliz y Roberto Mercado, la banda consolidó su propuesta con un sello propio que conecta tanto con el público del under como con los seguidores del metal nacional.

Desde Jujuy se suma Battle Cry, referentes del heavy power metal con más de veinte años de trayectoria, cuatro discos editados y una sólida base de seguidores. Conformada por Pedro Gennari, David Quispe, Emanuel Yañez, Ezequiel Molina y Manuel Cusi, la agrupación llega a San Juan para compartir su experiencia y su vigencia en la escena.

La potencia local estará representada por Pervérsica, banda sanjuanina formada en 2011, que actualmente se encuentra presentando su tercer trabajo discográfico Pan y Circo. El grupo, integrado por Daniel Vanary, Jonathan Costa, Gastón Cerebral y Matías Páez, combina letras directas y una propuesta sonora intensa que refleja una década de crecimiento dentro del metal cuyano.

El evento también contará con la participación de Salvajada, proyecto de metal progresivo nacido en 2012, con dos discos editados y un tercero en preparación. Sus canciones abordan problemáticas sociales y temáticas vinculadas a la desigualdad en la Argentina, ofreciendo una mirada crítica desde la potencia del metal. En esta ocasión, Leandro López, Gastón Zamora, Cecilia Cumpián, Oscar Marín y Joaquín Carvajal presentarán temas de su nuevo material.

Completando la grilla, Zonda, banda sanjuanina formada en 2024, hará su debut oficial en el festival. Con influencias de Death, Obituary y Dissection, la agrupación integrada por Gonzalo Flores, Elías Vega, Joaquín Carbajal y Gastón Pizarro apuesta por un sonido que recupera la esencia del death y black metal clásico. “Tenemos el objetivo de grabar pronto y lanzarlo en plataformas digitales y en formato físico. Los esperamos a todos y gracias por el aguante hacia el under”, expresaron sus integrantes.

San Juan Metal Under se consolida así como un espacio de encuentro y difusión para las bandas emergentes y consolidadas del género. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y pueden adquirirse contactando a los miembros de las bandas o a los teléfonos 264 498-1371, 11 6186-8337 y 264 554-9287. Una noche donde el metal argentino volverá a sonar con toda su fuerza, reafirmando la vigencia del under como corazón de la escena rockera nacional.