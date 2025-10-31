Lluvia de críticas a Nicole Neumann por una queja sobre el colegio de sus hijas

Nicole Neumann hizo catarsis por una situación que se dio en la escuela a la que van sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. Sin poder resolverlo con las autoridades, decidió acudir a sus redes sociales para que el tema se haga público y encontrar eco en otros padres.

El enojo de la conductora fue por la política que utiliza el establecimiento a la hora de computar las inasistencias. Según la modelo, a una de sus hijas le tomaron como falta las veces que no fue por enfermedad y otras tantas que, siempre según su mirada, considera justificadas y que deberían ser contempladas.

“Hagamos catarsis, tema faltas colegio”, comenzó Neumann en sus historias de Instagram. Acto seguido, relató su frustración con la justificación por temas de salud: “Ya lo hablé, que no se valían por salud. ¡Imposible!”.

Para ilustrar su reclamo, la modelo enumeró el extenso período de ausencias médicas que tuvo su hija: “Una de mis hijas tuvo cinco días conjuntivitis, cinco laringitis, cinco mononucleosis infecciosa... ya son 15 días que faltó”.

Pero la indignación no terminó allí, ya que la panelista considera que el colegio tampoco pondera otras situaciones de la vida cotidiana. “Una semanita, siete días ponele de algún viajecito que otro en el año, otro día tuvimos que ir a renovar el pasaporte… hay una vida también afuera del colegio”, sentenció, buscando la comprensión de sus seguidores.