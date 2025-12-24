Este miércoles 24 de diciembre, el gran sorteo navideño de HUARPE TV no solo fue un espacio de juego y premios, sino también una ventana a las emociones más profundas de los chicos sanjuaninos. A través de dibujos y cartas, los niños expresaron deseos que conmovieron por su sensibilidad y por la claridad con la que reflejaron realidades, sueños y necesidades.

La propuesta, que se transmitió en vivo al inicio del Noticiero de las 14 horas por la señal 19.2 de la Televisión Digital Abierta, reunió cientos de cartitas depositadas en el buzón oficial de Navidad Huarpe. Cada una representó mucho más que una chance de ganar una bicicleta o un juguete: fue un mensaje sincero, escrito con la simpleza y la verdad propias de la infancia.

Entre los textos que más impactaron estuvo el de Luz María, quien pidió “alimentos para todos los niños”, un deseo colectivo que habló de empatía y de preocupación por los demás. Alison, en tanto, escribió que soñaba con “una bicicleta para poder ir a la escuela”, reflejando cómo un regalo puede transformarse en una herramienta para el día a día. Valentín, con palabras breves, pero profundas, pidió “juguetes para mí y para mi hermano, con eso me conformo”.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Benicio, quien compartió su anhelo: “Mi mayor deseo es poder leer, tengo TEA y dislexia. Deseo que este año nuevo sea mejor”, escribió, conmoviendo a quienes participaron de la jornada y siguieron la transmisión.

Las cartas dejaron en evidencia que la Navidad también se construye desde la escucha y el acompañamiento. Cada dibujo y cada palabra sumaron a una experiencia colectiva que trascendió el sorteo y convirtió la iniciativa en un espacio de encuentro entre las familias sanjuaninas.

De esta manera, el cierre especial de Navidad Huarpe, impulsado por el GRUPO HUARPE, combinó ilusión, cercanía y compromiso comunitario, poniendo en el centro a las voces de los más chicos, que con sus mensajes recordaron el verdadero sentido de estas fechas.

Las cartitas con los mensajes