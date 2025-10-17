El avance judicial por el asesinato de Emir Barboza, el niño de siete años que murió de un disparo en el barrio Valle Grande, sumó un nuevo capítulo este viernes 17 de octubre, cuando los detenidos en la causa fueron formalmente imputados.

Durante la audiencia, algunos de los acusados decidieron hablar ante la jueza Mabel Moya para sostener su inocencia y desvincularse del crimen. El primero en hacerlo fue Cristian Daniel Guajardo, quien afirmó que se encontraba en el lugar pero no participó del ataque.

Publicidad

“Ese día, como a las 11:30 fui porque Hernán me iba a prestar una platita para tener y llegué con mi hijo. Fue cuestión de minutos y vi que arrojaban piedras. Agarré a mi hijo y me fui para el fondo. Cuando quise salir, estaba la policía. Yo no participé en nada”, expresó Guajardo.

“Soy padre de familia, tengo siete hijos, cinco menores. Soy el sostén de ellos y mi mujer está enferma del corazón. Lo siento mucho por esa familia, pero yo soy inocente”, agregó.

Por su parte, Alan Juan Bazán también intentó desmarcarse de las acusaciones y aseguró que se encontraba en la casa de su abuela al momento del ataque: “Todas las cosas que han estado diciendo, en varias no tienen razón. Yo me encontraba en la casa de mi abuela porque ellos vinieron y amenazaron que nos iban a esperar y que nos iban a matar. Nos encontrábamos todos ahí hasta que llegaron a apedrear la casa. El niño no tiene la culpa de nada”, sostuvo.

Publicidad

Otro de los imputados, Hernán Ariel Carrizo, ofreció un relato similar y subrayó su rol como sostén de familia: “Yo estaba en el domicilio, vivo con mi madre y mis dos hijos porque he quedado viudo hace poco. Soy sostén de ella porque tengo a mi hermana discapacitada. No sabía nada del problema, estaba con los niños”, declaró.

“Ellos llegaron y amenazaron, tiraron piedras, disparos, y en ningún momento nos hemos dado a la fuga. Nos rompieron la puerta y nos sacaron de adentro. Lo siento mucho por el niño, yo no vi nada de eso. Nosotros también tenemos miedo”, expresó Carrizo, quien destacó que trabaja en la Municipalidad y es planta permanente.

Publicidad

En tanto, Gonzalo José David Santander y Dante Emanuel Carrizo optaron por no declarar. El único señalado como presunto autor del disparo, Jonathan Javier Carrizo, se abstuvo de hacerlo siguiendo el consejo de su abogado defensor.

Durante la audiencia, el fiscal Iván Grassi, coordinador de la UFI de Delitos Especiales, había solicitado dos años de investigación penal preparatoria y dos años de prisión preventiva debido a la complejidad del caso y la cantidad de imputados. Sin embargo, la jueza Moya no hizo lugar al pedido completo y resolvió fijar un año de investigación y seis meses de prisión preventiva, ordenando además que los acusados sean alojados en el Penal de Chimbas.