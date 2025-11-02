Luca Martin, de 25 años, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, posee una personalidad libre de prejuicios. El joven actor, quien formó parte de la obra Sex de José María Muscari, conversó con Pronto y reveló detalles sobre su orientación sexual y su proceso de autoaceptación.

"Soy bisexual y ese era uno de los dos temas principales que toqué en el espectáculo Sex", confesó Luca Martin. Explicó que el desafío de que le guste "un poco de todo" es la dificultad para saber qué quiere exactamente. Sin embargo, aclaró: "Siempre supe que era bisexual, pero eso no significa que tenía en claro el título o qué buscaba exactamente".

Publicidad

Luca Martin reveló el momento clave en su proceso de aceptación. Contó que aceptó su bisexualidad a los 16 años, más o menos. Un año después, a los 17, fue cuando empezó a experimentar y vivir su orientación.

El actor relató que, por un tiempo, llegó a pensar que era "más gay que hetero," una creencia que se debía a que había "probado más cosas con hombres". No obstante, con el tiempo y la edad actual, se dio cuenta de que es "ciento por ciento bisexual".

Publicidad

Martin aseguró que nunca vivió su orientación con inseguridad. Para él, ser heterosexual o ser gay es como "agarrar la mitad de los crayones". Reflexiona: "Loco, tenés todos los colores, ¿por qué querrías solo la mitad?".

Al ser consultado sobre si hablar de su orientación sexual con su familia fue un problema, Luca fue categórico: "No, cero".

Publicidad

El actor atribuyó esta naturalidad al ambiente familiar: "Mi vieja [Nancy Dupláa] toda la vida tuvo amigos y amigas de la comunidad LGBT y la diversidad sexual fue muy normalizada en casa". De manera similar, su padre, Matías Martin, quien trabaja en radio y televisión, contribuyó a que la homosexualidad o bisexualidad "nunca fuera un tema tabú".

Martin enfatizó que ambos lados de la familia siempre recibieron la noticia "de una manera muy grata y llena de amor".

Sobre su estado sentimental, Luca Martin confirmó que está soltero. Actualmente, no está buscando nada, y "mucho menos monogamia o exclusividad".

Su enfoque es "estar con gente por la gente, independientemente del género". Martin prefiere fluir, pues no busca "nada puntual". Por ahora, se mantiene tranquilo en casa, conviviendo con su gato, Lalo, cuyo nombre real es Eduardo Salamanca, en honor a un personaje de la serie Better Call Saul.