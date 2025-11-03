Luca Martin, el joven actor de 25 años conocido desde su nacimiento por ser hijo de las figuras Nancy Dupláa y Matías Martin, dialogó con Pronto sobre diversos temas, entre ellos, su cuerpo y el sobrepeso.

Martin, quien participó en teatro en Sex junto a José María Muscari y fue panelista en Desayuno americano con Pamela David, aclaró de inmediato la situación sobre su peso: "Tengo sobrepeso y cuando decís sobrepeso, la gente flashea obesidad pero no, no soy obeso por suerte". El actor explicó que se refiere a tener "unos kilos de más" y no poseer un cuerpo hegemónico o "de revista".

El joven detalló que el sobrepeso viene acompañado de "unos ligeros problemas de salud". Entre ellos, mencionó que se cansa más rápido, que a veces le falta el aire, y que padece apnea ocasionalmente cuando duerme. Martin calificó estos síntomas como "alertas de: 'No te pases de la raya porque ahí sí te podés pasar a la obesidad y ese es un problema de verdad'. Con eso estoy lidiando constantemente".

Consultado por el periodista Nico Peralta sobre si le preocupaba el tema, Luca Martin admitió que "un poco sí", y que la clave es evitar pasar esa barrera hacia la obesidad.

El actor reveló que su "peor hábito es comer fuera de horario", ya que almuerza y cena tarde. Aunque hace gimnasia de forma intermitente por falta de constancia, su ejercicio principal es caminar mucho. "Con eso trato de arreglar un poco y no subir más de peso", afirmó, reconociendo que debe lidiar él mismo con el problema.

Pese a las dificultades, Martin mantiene una visión optimista: los médicos le han dicho que aún está a tiempo de adelgazar siempre y cuando se lo proponga. El joven concluyó que, en términos generales, "de salud estoy bien" y que solo necesitaría perder "un par de kilos para estar perfecto".

Respecto a su niñez, Martin comentó que sufrió bullying de chico, especialmente en la primaria, aunque lo catalogó de "insignificante". Aprendió a defenderse, ya que "los chicos si pueden se burlan de todo".