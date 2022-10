Madre hay solo una… pero, a la vez, hay muchas. Madres amas de casa, madres trabajadoras, madres deportistas. La figura materna cambió junto con la sociedad y, gracias a los derechos conquistados por otras mujeres, hoy podemos hablar de las madres de la política. Esas mujeres que cumplen un rol como funcionarias públicas, pero que en su vida privada también tienen un papel fundamental en la crianza de sus hijos. En el Día de la Madre, DIARIO HUARPE habló con dos de las funcionarias más importantes del gobierno provincial; la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando; y la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López. Ambas contaron sus experiencias personales y la combinación entre la maternidad y su trabajo.

La ministra de Salud Pública de la provincia tiene dos hijos, Nicolás, de 21 años y Santiago, de 17. Ella se inició en la política cuando su primogénito tenía apenas tres años, cuando asumió como directora del Hospital de Pocito. En cambio, a Santiago le tocó llegar al mundo teniendo ya una mamá inmersa en la gestión pública. Lo vivieron así, con suma naturalidad.

En el caso de la ministra de Hacienda y Finanzas, la situación fue bastante parecida. López dio sus primeros pasos en la política cuando ni siquiera estaba casada ni mucho menos tenía hijos. Con el correr del tiempo y con un poco más de estabilidad en el campo, llegaron Guillermo, Federico y Fabrizio, quienes hoy tienen 29, 27 y 22 años respectivamente. Después llegó el abuelazgo, de la mano de Pía, Francesca y Faustina.

Hoy, con los hijos más grandes y las cosas “un poco hechas” podría decirse que la combinación entre la maternidad y la gestión resulta una tarea un poco más liviana. Sin embargo, el recorrido fue toda una travesía. Tanto López como Venerando contaron que necesitaron compartir sus labores de maternidad, tanto con los padres de sus hijos, como con otros familiares y niñeras.

“Todo esto no se puede hacer sola. En este caso es mi marido Raúl el que me acompaña y toda la vida nos hemos acompañado. Siempre nos hemos apoyados en los diversos proyectos. Siempre hemos estado muy unidos, antes mi mamá con nosotros, aunque ya no está viva. Parte de la familia nos ha ayudado a que nosotros podamos cumplir nuestras actividades y que nuestros hijos también”, contó Venerando al respecto.

López comentó: “El padre de mis hijos, mi esposo, siempre se ocupó de su rol de paternidad. También tuvieron un rol importante las dos abuelas y alguien que hace 28 años me acompaña que es Susana. La conocí cuando tenía 17 años, en el transcurso también fue mamá y su hijo Franco hoy es parte de nuestra familia. Para mí ella es fundamental porque siempre ella estuvo muy ocupada físicamente de mis hijos”.

A pesar de la crianza compartida y del cumplimiento de los roles, el papel de la madre en la vida de sus hijos es muy particular. Las dos lo saben y, a pesar de estar las 24 horas ocupadas con la gestión, lograron encontrar la forma de equilibrar.

“Ellos saben que para mí es una pasión, es algo que me identifica. Se han criado dentro de centros de salud, de hospitales. Han estado acostumbrados a este trabajo que, en realidad, para mí es una pasión, es una vocación de servicio. El estar ausente en mi casa sabiendo que fue por estas causas, ellos lo tomaron con naturalidad. Sin embargo, he sido y soy una mamá en permanente contacto, no me pierdo nada de sus actividades y de todas las cosas en las que he tenido que estar”, manifestó Venerando.