Provinciales > Para cuidar a los chicos
Mal uso e ingreso a páginas indebidas bloquearán las computadoras entregadas a estudiantes de San Juan
Luego de la entrega de computadoras a estudiantes de San Juan, desde el Gobierno confirmaron que cuentan con un moderno sistema de bloqueo. Este sirve para cuidar los elementos tecnológicos, como así también la integridad de cada uno de los alumnos. El monitoreo será constante, con el fin de que solamente se utilicen para estudio y todo aquellos relacionado con la educación de los chicos.
TE PUEDE INTERESAR
Los equipos cuentan con una nueva consola de administración que difiere de los programas anteriores. Se pueden bloquear por uso indebido de la máquina, incluso si no están conectadas a internet. También lo harán por el acceso a páginas prohibidas (pornografía, casas de apuestas, etcétera). Por último, si se detecta que no son llevadas a la escuela durante determinado tiempo, quedarán obsoletas hasta su reactivación.
El sistema incluye la posibilidad de geolocalizar las netbooks. “Se pueden ubicar por zona, del mismo modo que cualquier dispositivo celular o computadora. Si no son llevadas a los establecimientos educativos, se bloquean de manera automática. Además, tenemos reportes sobre aquellas computadoras que no se utilizan durante un tiempo determinado”, precisó a DIARIO HUARPE Fabricio Echegaray, secretario de Transformación y Modernización Tecnológica del Estado.
El monitoreo no implica, según aclaró, una restricción total del uso de internet, sino un control sobre los contenidos. “Los estudiantes podrán navegar, pero hay una lista de páginas no permitidas, como las de apuestas, y restricciones según horarios. La idea es que los dispositivos se usen para fines educativos y que cuenten con una red de protección adecuada”, explicó el secretario.
Respecto a los plazos de bloqueo en caso de incumplimiento, el funcionario señaló que serán flexibles y dependerán de criterios definidos por la administración. “Si se determina que una computadora debe ser bloqueada, el proceso es inmediato. Basta con ingresar a la consola y ejecutar el comando, tras lo cual el dispositivo queda inhabilitado para su uso”, sostuvo.
Con estas medidas, el Gobierno provincial busca garantizar que las netbooks sean una herramienta pedagógica efectiva y que no se desvirtúe su uso. El programa, además, se complementa con la capacitación de docentes y la adecuación de los sistemas escolares para integrar la tecnología en las aulas. “El objetivo es que la tecnología llegue a cada estudiante y que el recurso se utilice de la manera más eficiente posible”, concluyó Echegaray.
Como dato a tener en cuenta, la idea de este programa es que alcance a más de 25 mil alumnos en toda la provincia. Por el momento se realizó la entrega a 800 chicos de ocho diferentes escuelas. El próximo lugar a donde asistirá el Gobierno para continuar con la entrega será Valle Fértil, donde se espera que se le otorgue el beneficio a 200 jóvenes de quinto y sexto año. A su vez, posteriormente se procederá en otros departamentos e instituciones de San Juan.
El gobernador bonaerense exigió al Presidente que articule junto a las provincias una estrategia nacional contra el narcotráfico, con inversión en medios, tecnología y agentes. Fue tras el triple crimen en Florencio Varela, donde también respondió a las críticas del Gobierno y apuntó contra Patricia Bullrich.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
El gobernador bonaerense exigió al Presidente que articule junto a las provincias una estrategia nacional contra el narcotráfico, con inversión en medios, tecnología y agentes. Fue tras el triple crimen en Florencio Varela, donde también respondió a las críticas del Gobierno y apuntó contra Patricia Bullrich.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
Un grupo de legisladores presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo detalle cómo se controla la aplicación de la Ley Martínez Raymonda, que regula las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior. El pedido surge tras la liquidación récord de 7.000 millones de dólares en apenas tres días, bajo el régimen de retenciones cero.
El Presidente encabezará un acto este lunes en Ushuaia para respaldar a los postulantes de La Libertad Avanza rumbo a los comicios legislativos del 26 de octubre. Su visita se da en un contexto de fuerte disputa política local tras haber sido declarado “persona no grata” en la capital fueguina por sus dichos sobre Malvinas.
Tras la viralización de un video donde alumnos de una escuela de Canning, junto a un coordinador, entonaron cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche desató indignación en la sociedad, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas presentó una denuncia judicial y exigió sanciones.