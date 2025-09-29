Luego de la entrega de computadoras a estudiantes de San Juan, desde el Gobierno confirmaron que cuentan con un moderno sistema de bloqueo. Este sirve para cuidar los elementos tecnológicos, como así también la integridad de cada uno de los alumnos. El monitoreo será constante, con el fin de que solamente se utilicen para estudio y todo aquellos relacionado con la educación de los chicos.

Los equipos cuentan con una nueva consola de administración que difiere de los programas anteriores. Se pueden bloquear por uso indebido de la máquina, incluso si no están conectadas a internet. También lo harán por el acceso a páginas prohibidas (pornografía, casas de apuestas, etcétera). Por último, si se detecta que no son llevadas a la escuela durante determinado tiempo, quedarán obsoletas hasta su reactivación.

El sistema incluye la posibilidad de geolocalizar las netbooks. “Se pueden ubicar por zona, del mismo modo que cualquier dispositivo celular o computadora. Si no son llevadas a los establecimientos educativos, se bloquean de manera automática. Además, tenemos reportes sobre aquellas computadoras que no se utilizan durante un tiempo determinado”, precisó a DIARIO HUARPE Fabricio Echegaray, secretario de Transformación y Modernización Tecnológica del Estado.

El monitoreo no implica, según aclaró, una restricción total del uso de internet, sino un control sobre los contenidos. “Los estudiantes podrán navegar, pero hay una lista de páginas no permitidas, como las de apuestas, y restricciones según horarios. La idea es que los dispositivos se usen para fines educativos y que cuenten con una red de protección adecuada”, explicó el secretario.

Respecto a los plazos de bloqueo en caso de incumplimiento, el funcionario señaló que serán flexibles y dependerán de criterios definidos por la administración. “Si se determina que una computadora debe ser bloqueada, el proceso es inmediato. Basta con ingresar a la consola y ejecutar el comando, tras lo cual el dispositivo queda inhabilitado para su uso”, sostuvo.

Con estas medidas, el Gobierno provincial busca garantizar que las netbooks sean una herramienta pedagógica efectiva y que no se desvirtúe su uso. El programa, además, se complementa con la capacitación de docentes y la adecuación de los sistemas escolares para integrar la tecnología en las aulas. “El objetivo es que la tecnología llegue a cada estudiante y que el recurso se utilice de la manera más eficiente posible”, concluyó Echegaray.

Como dato a tener en cuenta, la idea de este programa es que alcance a más de 25 mil alumnos en toda la provincia. Por el momento se realizó la entrega a 800 chicos de ocho diferentes escuelas. El próximo lugar a donde asistirá el Gobierno para continuar con la entrega será Valle Fértil, donde se espera que se le otorgue el beneficio a 200 jóvenes de quinto y sexto año. A su vez, posteriormente se procederá en otros departamentos e instituciones de San Juan.