Facundo Manes, diputado nacional y neurocientífico, declaró haber recibido amenazas por parte de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, en los pasillos del Congreso. Según Manes, Menem le dijo: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos”.

El legislador, que también es candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, expresó su preocupación públicamente a través de su cuenta en la red social X, denunciando el episodio ocurrido durante la jornada del 8 de octubre de 2025.

Manes pertenece al bloque “Democracia para siempre” y destacó que, a pesar de las diferencias, “tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina”.

Este no es el primer enfrentamiento público que Manes protagoniza en el Congreso. En marzo de este mismo año tuvo un incidente con Santiago Caputo, asesor presidencial, tras la apertura de las sesiones ordinarias. En esa oportunidad, Manes denunció judicialmente a Caputo por amenazas, pero la jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa por “inexistencia de delito”. Luego, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó reabrir el caso.

En septiembre de 2025, Manes oficializó su candidatura a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires con su espacio político “Para Adelante”, bajo la consigna “Ni los de antes ni los de ahora”, en referencia al kirchnerismo y a La Libertad Avanza.

En el marco de su campaña, el diputado se reunió con integrantes de la Asociación de Empresarias Pyme por la Igualdad de Oportunidades (ASEMPIO). Además, criticó al gobierno actual por no priorizar al ser humano y, en cambio, favorecer al mercado.

Respecto a Javier Milei, Manes afirmó que “se convirtió en lo peor del pasado”, reforzando su postura crítica hacia ciertos sectores políticos.