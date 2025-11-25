Mar del Plata reforzará este verano 2026 los controles en sus playas para quienes fumen fuera de las zonas habilitadas, con el fin de proteger espacios libres de humo y reducir la contaminación por colillas. La medida, que se implementará a partir de diciembre, contempla sanciones económicas más severas para los infractores, según informó NOVA Mar del Plata.

Las acciones se enmarcan en las ordenanzas municipales 20.104 y 25.845, que exigen la señalización adecuada de áreas exclusivas para fumadores y la instalación de contenedores especiales para colillas a lo largo del frente costero. Las regulaciones alcanzan tanto a balnearios privados y concesionados como a sectores administrados por el municipio, incluido el complejo de Punta Mogotes, lo que implica un vasto tramo de la costa bajo control.

Publicidad

Las multas previstas varían según la gravedad de la infracción: las faltas leves tendrán un valor de $50.899, mientras que las graves podrán ascender hasta los $508.992, especialmente para reincidentes o para quienes fumen en zonas con gran concentración de público o presencia de niños. Si bien aún no se definió el sistema final de fiscalización, se analizan alternativas como la presencia de inspectores municipales o la responsabilidad directa de los balnearios para garantizar el cumplimiento de las áreas delimitadas.

Con estas medidas, la ciudad apunta a disminuir el impacto ambiental del tabaco en espacios recreativos, reducir la presencia de colillas en la arena y fomentar hábitos más saludables durante la temporada de verano, cuando miles de turistas visitan diariamente el litoral marplatense.