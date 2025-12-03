En un mes marcado por la tensión electoral internacional y la expectativa por el respaldo del gobierno de Estados Unidos a la administración argentina, los individuos y familias del país volvieron a volcarse masivamente a la compra de dólares. Según el Banco Central (BCRA), en octubre se adquirieron US$4.669 millones en términos brutos, consolidando una tendencia de dolarización que ya acumula más de US$19.500 millones desde la apertura del cepo, cifra que incluso supera el saldo comercial de bienes del mismo período, estimado en US$18.300 millones.

Pese a que octubre registró 200.000 compradores menos que septiembre, el nivel continuó siendo excepcional: 1,6 millones de personas, el segundo más alto desde la flexibilización del mercado. A la vez, disminuyó el número de vendedores, pasando de 890.000 a 784.000. La dinámica cambió también en el monto individual: los compradores pasaron de adquirir alrededor de US$2.000 por cabeza a casi US$3.000, mientras que los vendedores redujeron su volumen promedio a US$603.

En términos netos, las compras alcanzaron los US$4.196 millones, la segunda cifra más alta desde la reapertura del mercado para personas humanas. Según el BCRA, una parte importante de los fondos se deposita en cuentas locales, se utiliza para cancelar consumos con tarjeta en moneda extranjera o se transfiere a cuentas propias en el exterior mediante operaciones de “canje”.

El Sector Privado No Financiero fue comprador neto por US$3.575 millones, impulsado principalmente por personas humanas, que registraron egresos netos por US$5.068 millones. Al mismo tiempo, la cuenta financiera del sector cerró octubre con un déficit de US$2.058 millones, explicado por compras de billetes y transferencias sin fines específicos, aunque parcialmente compensado por ingresos de inversión de portafolio de no residentes por US$1.924 millones.

Las reservas del BCRA cayeron US$992 millones, finalizando octubre en US$39.382 millones. La baja estuvo vinculada a ventas del Tesoro por US$2.060 millones, pagos de deuda, egresos por préstamos de organismos internacionales y operaciones del BCRA en el mercado. El impacto fue atenuado por el aumento de depósitos en moneda extranjera y la revaluación de activos.

El clima financiero también se reflejó en los mercados. El volumen negociado en futuros alcanzó US$40.013 millones, mientras que el mercado de cambios movió US$41.311 millones, un 76% más que un año atrás. El incremento se explicó por la mayor actividad entre entidades financieras y con sus clientes, en un contexto donde la incertidumbre económica volvió a empujar a los argentinos a refugiarse en el dólar.