River Plate comenzó a planificar la temporada 2026 tras un año decepcionante, sin títulos y con la frustración de no haber asegurado su lugar en la Copa Libertadores, pese a contar con uno de los planteles más valiosos del continente. En este nuevo escenario, el club dio un paso clave en su rearmado: acelerar la búsqueda de un volante central que reemplace a Enzo Pérez y marque el inicio del recambio profundo que impulsa Marcelo Gallardo.

En ese contexto, Santiago Ascacíbar surgió con fuerza en las últimas horas como el principal apuntado. Según confirmó el periodista Germán García Grova, River ya inició conversaciones con el entorno del mediocampista de Estudiantes y en Núñez consideran la negociación como “muy viable”, lo que lo posiciona como prioridad en el mercado de pases.

Ascacíbar es una de las grandes figuras del Pincha y uno de los mediocampistas más destacados del torneo local. Sin embargo, antes de evaluar un posible traspaso, el futbolista mantiene como prioridad la definición del Torneo Clausura, donde Estudiantes jugará el clásico semifinal ante Gimnasia. El rendimiento del Ruso y su importancia dentro del plantel platense generan cautela en la dirigencia albirroja ante cualquier propuesta.

No es la primera vez que River intenta incorporar a Ascacíbar. Tanto el Millonario como Boca lo buscaron en distintos mercados, aunque siempre priorizó su compromiso con Estudiantes. “Son clubes que te ponen en el radar de todos, pero mi cabeza sigue acá. Todavía siento que puedo darle más al club”, había señalado meses atrás, reforzando su sentido de pertenencia.

Con el mercado de pases en marcha y una reestructuración profunda en curso, River apuesta a sumar jerarquía en una zona clave de la cancha. Ascacíbar aparece como el nombre elegido para encabezar el nuevo proyecto deportivo de 2026.