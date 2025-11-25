San Juan alcanzó este martes 25 de noviembre la entrega total de 30.000 computadoras educativas a estudiantes y docentes, como parte del programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro”. El cierre del plan se concretó con dos actos oficiales en los departamentos 9 de Julio y Sarmiento, encabezados por el gobernador Marcelo Orrego y la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Con esta etapa finalizada, la provincia completó la distribución de 25.000 netbooks para alumnos de 5° y 6° grado de escuelas primarias de gestión estatal en todos los departamentos. También se sumaron más de 5.000 notebooks destinadas a docentes de instituciones públicas y privadas, en el marco de la misma iniciativa.

Durante el evento, Orrego destacó el alcance del programa y señaló que se trató de una herramienta clave para fortalecer los procesos educativos. “Este programa digital alcanza a 25.000 chicos de quinto y sexto grado y también a 5.000 docentes, que van a contar con una herramienta fundamental para su aprendizaje”, afirmó. También remarcó el contexto en el que se desarrolló la iniciativa: “En un contexto de modernización y de comprensión de lo global, las netbooks y notebooks son un instrumento clave para que los chicos aprendan y se preparen para el futuro”.

Finalmente, valoró el trabajo operativo del proceso de distribución y sostuvo: “La logística para distribuir más de 30.000 dispositivos es enorme y el Ministerio de Educación está haciendo un trabajo extraordinario para que todo salga muy bien”.

El programa fue ejecutado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda. Su objetivo es impulsar la alfabetización digital y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas que acompañen las trayectorias educativas de los estudiantes.

Las computadoras adquiridas cuentan con más de 30 aplicaciones educativas, entre ellas LibreOffice, GeoGebra, Scratch, Stellarium, OpenShot y Tux Paint, además de herramientas accesibles como Eviacam y Arasuite. También incorporan entornos para experimentar con Inteligencia Artificial sin conexión, mediante modelos como Llama3, Phi y Mistral, lo que permite a los estudiantes aprender sobre IA de manera guiada y segura.

La iniciativa se integra al Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y forma parte de una estrategia que articula lectura, escritura, tecnología e innovación pedagógica en las aulas de toda la provincia.

Con las entregas realizadas en 9 de Julio y Sarmiento, San Juan concluye una política educativa que brinda a estudiantes y docentes nuevas herramientas para aprender, investigar y crear con mayor autonomía.