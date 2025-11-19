Provinciales > Palpitando el inicio
Marcelo Orrego presenció el ensayo de la Fiesta del Sol y entregó remeras a más de 300 artistas
POR REDACCIÓN
El gobernador Marcelo Orrego presenció este fin de semana el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol (FNS), en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, y aprovechó la ocasión para entregar remeras a los artistas que participarán del espectáculo “Mi Tierra Querida”. La puesta en escena reunirá a más de 300 intérpretes en una propuesta que busca rendir homenaje a la esencia y la identidad del pueblo sanjuanino.
Durante la visita, Orrego estuvo acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Cultura, Eduardo Varela; la productora general, Florencia Poblete; y la directora artística, Belén Montilla, entre otros responsables del equipo organizador.
El mandatario saludó a los artistas y técnicos presentes, y conversó con ellos acerca del desafío que implica llevar adelante una puesta de tal magnitud. Destacó el compromiso del elenco y del equipo creativo para lograr un espectáculo que represente a la provincia en su máxima expresión.
Además, el gobernador recorrió las distintas instalaciones del Velódromo, espacio que vuelve a ser el escenario principal de la FNS. Allí se ultiman detalles para las funciones previstas los días 20, 21 y 22 de noviembre, todas a las 21:30, en lo que será uno de los momentos más convocantes de la edición.
La presentación “Mi Tierra Querida” busca combinar música, danza, artes visuales y relatos que reconstruyen aspectos centrales de la identidad sanjuanina, consolidando su posición como uno de los espectáculos más esperados por el público local y turistas.