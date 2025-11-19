El gobernador Marcelo Orrego presenció este fin de semana el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol (FNS), en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, y aprovechó la ocasión para entregar remeras a los artistas que participarán del espectáculo “Mi Tierra Querida”. La puesta en escena reunirá a más de 300 intérpretes en una propuesta que busca rendir homenaje a la esencia y la identidad del pueblo sanjuanino.

Durante la visita, Orrego estuvo acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Cultura, Eduardo Varela; la productora general, Florencia Poblete; y la directora artística, Belén Montilla, entre otros responsables del equipo organizador.

Publicidad

El mandatario saludó a los artistas y técnicos presentes, y conversó con ellos acerca del desafío que implica llevar adelante una puesta de tal magnitud. Destacó el compromiso del elenco y del equipo creativo para lograr un espectáculo que represente a la provincia en su máxima expresión.

Además, el gobernador recorrió las distintas instalaciones del Velódromo, espacio que vuelve a ser el escenario principal de la FNS. Allí se ultiman detalles para las funciones previstas los días 20, 21 y 22 de noviembre, todas a las 21:30, en lo que será uno de los momentos más convocantes de la edición.

Publicidad

La presentación “Mi Tierra Querida” busca combinar música, danza, artes visuales y relatos que reconstruyen aspectos centrales de la identidad sanjuanina, consolidando su posición como uno de los espectáculos más esperados por el público local y turistas.