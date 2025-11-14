La vida personal de Marcelo Tinelli ha quedado marcada por un clima de tensión que lo ha situado nuevamente en el centro de la escena mediática. El conductor está atravesando un momento delicado, definido por diferencias internas entre sus hijas y por situaciones que lo obligaron a dar respuestas públicas. A esta turbulencia familiar se suman las críticas públicas de algunos, la defensa de sus compañeros cercanos, y la especulación generada por su ausencia en la conducción de Estamos de Paso, su programa de streaming, tras su regreso de Uruguay.

En el contexto de esta crisis familiar y profesional, Tinelli eligió compartir un costado íntimo a través de una historia de Instagram. Publicó una foto de Lorenzo, su hijo menor, sentado en el piso de su casa y concentrado en un juego.

El conductor compartió la imagen junto a la frase: "Con Lolo jugando a las figuritas. Amooo", acompañada de un corazón rojo. Este posteo íntimo dejó ver el espacio donde parece encontrar refugio en estos días: su hogar, lejos de los escenarios, los estudios y las polémicas que han marcado su agenda pública.

La foto muestra al niño de espaldas, ajeno completamente a cualquier conflicto mediático. Lolo está abriendo con concentración sobres de figuritas sobre un piso de madera clara, en un ambiente que se ve amplio y ordenado, iluminado por luz natural. Esta escena doméstica proyecta una calma evidente y contrasta fuertemente con la intensidad que rodea al conductor puertas afuera.