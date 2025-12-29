La industria plástica argentina evidenció una recuperación cercana al 5% anual en 2025, después de sufrir un desplome histórico del 28% durante 2024. Este rebote genera expectativas positivas para 2026, aunque el sector continúa enfrentando importantes desafíos estructurales y económicos.

El sector, que depende mayormente del mercado interno, experimentó en 2024 una caída del consumo aparente cercana al 25% y una utilización de la capacidad instalada que llegó a caer hasta un 50% en el peor momento del año. En 2025, la utilización mejoró a un 65%, dejando margen para un crecimiento sostenido en el próximo año.

El licenciado Antonio Paolini, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), que representa a unas 3.000 pymes y más de 55.000 trabajadores, destacó que la industria plástica es una "industria de industrias", que provee insumos a múltiples sectores, desde envases alimenticios hasta el sector automotor.

Sin embargo, Paolini advirtió que la diversidad del sector obliga a ser cautelosos, ya que "es fuertemente dependiente del mercado interno" y el consumo continúa "retraído" respecto a años anteriores. "Cuando el poder adquisitivo se debilita, el impacto es, prácticamente, transversal", afirmó.

Además de la caída en el consumo, la industria enfrenta presión creciente por productos importados y una elevada carga fiscal que afecta la rentabilidad. También se suman el encarecimiento de los servicios y la falta de acceso a créditos, factores que limitan la reactivación de la demanda.

Paolini señaló que producir en Argentina es "un desafío permanente para las pymes" debido a la inestabilidad macroeconómica, la presión impositiva, costos laborales no salariales, infraestructura deficiente y escaso financiamiento. Esto obliga a las empresas a destinar gran parte de sus recursos a mantener la operación en marcha.

En contraste, el acceso a bienes de capital con tecnología de última generación es comparable al de la región y los costos energéticos se mantienen en niveles razonables, lo que muestra que la industria no parte de una desventaja estructural frente a otros países.

No obstante, el principal problema reside "puertas afuera", explicó Paolini, quien señaló que "la carga impositiva acumulada, las ineficiencias logísticas y los costos asociados al funcionamiento del Estado erosionan la competitividad". "Las pymes plásticas son competitivas dentro de la planta, pero pierden competitividad al llegar al cliente final", agregó.

En cuanto a la exportación, Paolini explicó que no suele ser una alternativa estructural para la industria plástica argentina. En 2024, los envíos al exterior totalizaron unas 63.000 toneladas, lo que representó una caída interanual del 4,2% en volumen y un descenso del 8% en valor, hasta los 274 millones de dólares.

El principal destino de estas exportaciones fue Brasil con el 26%, seguido por Uruguay (19,9%), Chile (17,5%), Paraguay (10,4%) y Bolivia (3,2%). En comparación, en 2010 Argentina exportaba más del doble en volumen y valor, lo que refleja una pérdida de presencia internacional causada por problemas estructurales que afectaron la escala productiva y la inversión.

Finalmente, Paolini manifestó su preocupación porque el empleo industrial no crece de forma sostenida desde 2011, lo que considera una "deuda pendiente" en términos de desarrollo productivo, generación de valor y políticas que acompañen a la industria y al trabajo formal.