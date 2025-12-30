Provinciales > Agenda cultural
Verano en el Teatro del Bicentenario: nuevos horarios para las visitas guiadas
POR REDACCIÓN
En el marco de las vacaciones de verano, el Teatro del Bicentenario ajustó los horarios de sus visitas guiadas, una de las propuestas culturales más elegidas por sanjuaninos y turistas para conocer en detalle el emblemático edificio provincial.
Según se informó, los recorridos se realizan ahora de lunes a sábado en tres turnos: a las 10:30, 18 y 19 horas. En tanto, los domingos se ofrece una visita guiada exprés a las 18 horas.
La actividad está destinada al público en general, tiene una duración aproximada de una hora y permite recorrer distintos espacios del teatro, como la Sala Principal, la Sala Auditórium y la Sala de Ensayo de Orquesta, entre otros sectores. El recorrido se realiza siempre acompañado por un guía especializado.
Desde la organización destacaron que las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa, por lo que los interesados pueden acercarse directamente en los horarios establecidos.
Además, el horario de atención al público del teatro es de lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas, mientras que los domingos la atención se brinda de 17 a 19 horas.