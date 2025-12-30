En el marco de las vacaciones de verano, el Teatro del Bicentenario ajustó los horarios de sus visitas guiadas, una de las propuestas culturales más elegidas por sanjuaninos y turistas para conocer en detalle el emblemático edificio provincial.

Según se informó, los recorridos se realizan ahora de lunes a sábado en tres turnos: a las 10:30, 18 y 19 horas. En tanto, los domingos se ofrece una visita guiada exprés a las 18 horas.

La actividad está destinada al público en general, tiene una duración aproximada de una hora y permite recorrer distintos espacios del teatro, como la Sala Principal, la Sala Auditórium y la Sala de Ensayo de Orquesta, entre otros sectores. El recorrido se realiza siempre acompañado por un guía especializado.

Desde la organización destacaron que las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa, por lo que los interesados pueden acercarse directamente en los horarios establecidos.

Además, el horario de atención al público del teatro es de lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas, mientras que los domingos la atención se brinda de 17 a 19 horas.