María Belén Ludueña y Jorge Macri confirmaron que esperan a su primer hijo

La noticia que circulaba como rumor en los medios se confirmó: María Belén Ludueña y Jorge Macri están en la dulce espera. La pareja agrandará la familia con la llegada de su primer hijo en común, una gran alegría que la periodista y conductora compartió emocionada a través de sus redes sociales.

Tras los trascendidos en programas de espectáculos como LAM (América), donde se reveló que el embarazo tiene poco más de tres meses y que estarían esperando un varón, la propia Ludueña hizo el anuncio oficial en su cuenta de Instagram.

"¡Todo este amor y más es para vos mi vida! ¡Felices con la noticia de tu llegada! ¡Así te esperamos! Gracias virgencita 🙏🏻 por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan de hace tiempo", escribió María Belén, acompañando la publicación con una foto que reflejaba la felicidad de la pareja.

Este será el primer hijo para la periodista, mientras que Jorge Macri ya es padre de tres hijos adultos (Antonio, Martina y Giorgio) de una relación anterior. El actual Jefe de Gobierno porteño también se sumó a la ola de afecto con un mensaje en sus redes, destacando la bendición de este nuevo integrante y asegurando que Ludueña "va a ser una gran madre".