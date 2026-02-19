En una audiencia clave realizada este jueves, la Justicia resolvió imponer nuevas restricciones a Jorge Alcayaga, de 62 años, imputado por la muerte de Horacio Lucero, quien falleció el 3 de enero tras ser atropellado en Capital.

El juez de Garantías, Alberto Caballero, dispuso que Alcayaga no podrá conducir por un plazo mínimo de 45 días, al considerar que padece Parkinson y que representa un riesgo al volante. La medida fue solicitada por Fiscalía en el marco de la investigación.

Además, el imputado deberá presentarse una vez por mes en la Comisaría 3ª y no podrá salir del país sin autorización judicial previa, mientras avanza el proceso penal.

El siniestro ocurrió el 2 de enero en la intersección de calles Mendoza y Brasil, cuando Lucero intentaba cruzar la calzada y fue embestido por una camioneta Honda HR-V conducida por Alcayaga. Tras el impacto, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico grave y múltiples fracturas. Pese a ser intervenido quirúrgicamente, falleció tras más de 24 horas en terapia intensiva.

En paralelo, trascendió que meses antes del accidente Alcayaga había renovado su licencia de conducir en EMICAR, pese a padecer diversas patologías. Por ello, la Justicia solicitó a la empresa los estudios físicos y psicológicos realizados al imputado.

Efectivos de Criminalística trabajaron en el lugar del hecho para determinar la mecánica del impacto, incluyendo pericias sobre la velocidad del vehículo y posibles maniobras evasivas. El tránsito en la zona permaneció interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas técnicas.

La causa continúa en etapa investigativa y la situación procesal del acusado se definirá a medida que avancen las pericias y las medidas de prueba solicitadas por las partes.