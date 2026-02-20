El mes de enero cerró con un balance positivo para el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), al alcanzar un total de 775 donantes de sangre. La cifra representa un incremento significativo en comparación con el promedio mensual registrado durante 2025, que fue de 525 donantes efectivos por mes.

Durante el año 2025, se realizaron más de 6.300 donaciones lo que permitió seguir avanzado en el funcionamiento del banco de sangre, pero siempre con el objetivo de seguir incrementando ese número y poder llegar a un stock óptimo y seguro durante todo el año.

En este contexto, las donaciones registradas en enero se acercan al promedio mensual necesario y evidencian una mayor toma de conciencia por parte de la comunidad sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual.

Desde el IPHEM, los especialistas destacaron que cada donación puede salvar hasta tres vidas y que mantener un flujo constante de donantes es fundamental para responder a emergencias, intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos que requieren transfusiones, como anemias severas, cirugías, tratamientos oncológicos y hematológicos.

La convocatoria continúa abierta durante todo el año, con el objetivo de fortalecer la cultura de la donación solidaria y alcanzar las metas necesarias para garantizar sangre segura y disponible para quienes la necesiten.