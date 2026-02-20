No puede haber carnaval, sin baile y el pulso, lo marcará nada más y nada menos que el Club Centro Valenciano de San Juan. Este próximo 21 de febrero, la familia sanjuanina tendrá una oportunidad imperdible, la de celebrar en esta época de cuaresma con todo el color popular.

El baile de carnaval, vuelve con toda la energía para que chicos y grandes puedan festejar y vivan un gran encuentro intergeneracional.

Publicidad

Por tal motivo, habrá dos pistas bien diferenciadas. La primera será para adolescentes, aquí la ambientación musical estará al mando del DJ Tommy Luján. La segunda, será para los mayores de 40 años donde la mano del DJ “Pelado” López dejará las mejores pistas de los 70, 80 y 90.

La idea principal es que toda la familia pueda disfrutar por igual. Hijos y padres, también abuelos, logren vivir una experiencia festiva.

Publicidad

Además, habrá la gran Fiesta de la Espuma, que es todo un clásico para estas fechas, patio gastronómico y habrá bebidas sin alcohol con jugos, gaseosas y aguas saborizadas para los chicos y chicas.

Por otro lado, habrá una sorpresa. Desde la comisión organizadora del evento, anticiparon que está en tratativas contar con un espectáculo musical en vivo, pero será todo un misterio hasta la fecha del show para generar expectativas.

Publicidad

El baile es organizado por la Subcomisión de Hockey, en conjunto con la comisión directiva del club. Con los fondos que se recauden en este evento, serán destinados para cubrir los gastos de equipamiento y viáticos para los jugadores, cuerpo técnico y preparadores físicos de la división de hockey del club.

El Centro Valenciano lleva más de 15 años realizando los bailes de carnaval y son realmente convocantes. Para este sábado, se espera la presencia de unas 2.000 personas.

“Buscamos rescatar el carácter familiar de esta fiesta. Respetamos el valor de un clima alegre, divertido y que acompañe a la familia”, dijo Darío Rojo, miembro del club a DIARIO HUARPE.

Las puertas del club se abrirán a las 22 hs. y en boletería, las entradas valdrán $10.000 para socios y $15.000 para no socios. También, se pueden conseguir anticipadas en www.playticket.com.ar