Los precios del petróleo escalaban este jueves, con el barril de Brent superando los 71 dólares y el crudo West Texas Intermediate (WTI) acercándose a los 66 dólares, impulsados por crecientes temores a un posible conflicto militar entre Estados Unidos e Irán.

El mercado global de crudo reaccionó con alzas de alrededor del 1,5 % a 2 % luego de que inversores y operadores ajustaran sus expectativas ante la posibilidad de que un enfrentamiento en el Golfo Pérsico interrumpa el suministro de petróleo desde uno de los principales productores del mundo.

Las tensiones se intensificaron después de declaraciones de líderes estadounidenses y la fuerte presencia militar en la región, que llevaron a los precios a sus niveles más altos desde mediados de 2025.

Analistas advierten que una escalada mayor, especialmente si se viera afectado el tránsito por el estrecho de Ormuz (por donde pasa cerca del 20 % del petróleo mundial) podría empujar los precios aún más arriba, incluso cerca de 100 dólares por barril en escenarios extremos de conflicto.

Mientras tanto, los mercados siguen atentos a las negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán, con expectativas divididas entre una posible desescalada o un inminente golpe militar que refrendaría las alzas actuales.