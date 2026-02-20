El Gobierno nacional anunció que multará a las empresas de colectivos de jurisdicción nacional que se sumaron al paro general, una medida que busca sancionar a quienes no prestaron servicio durante la jornada de huelga impulsada por la Confedercación General del Trabajo (CGT). Según el Ejecutivo, la medida afectará tanto a la aplicación de multas como a la pérdida de subsidios por el día en cuestión.

La Secretaría de Transporte precisó que el paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó sin servicio a alrededor de 5 millones de usuarios, equivalentes al millón de pasajeros de trenes y cuatro millones de usuarios de colectivos. Además, se registraron cerca de 100 mil pasajeros con vuelos afectados por la medida de fuerza.

Desde el Ejecutivo adelantaron que todas las empresas que no prestaron servicio recibirán multas y no percibirán subsidios por esa jornada, en un contexto en el que cuantificaron pérdidas económicas que podrían llegar a millones de dólares.

La gestión oficial criticó la huelga sindical, señalando que los efectos negativos en el transporte público tuvieron un impacto económico significativo y resaltó el costo para los usuarios y la actividad productiva en general.

La medida se produce en medio de un paro general que también afectó otros servicios, en rechazo a los cambios propuestos en la reforma laboral, y que marcó tensiones entre el Gobierno y los sectores gremiales.