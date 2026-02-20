En la primera reunión de la denominada Junta de Paz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaron una inversión conjunta de 75 millones de dólares para financiar proyectos deportivos en la Franja de Gaza, región devastada por años de conflicto.

El monto comprometido se destinará principalmente a infraestructura deportiva con el objetivo de promover la reconstrucción material y social. El plan incluye la construcción de 50 minicampos de fútbol comunitarios, cinco canchas de tamaño reglamentario, una academia de formación y un estadio nacional con capacidad para cerca de 20 000 espectadores.

Trump destacó el “valor simbólico” de utilizar el deporte como herramienta de cohesión y esperanza en un territorio marcado por tensiones persistentes, mientras Infantino subrayó que la reconstrucción no debe limitarse a viviendas o servicios básicos sino también “generar emoción, esperanza y confianza” mediante el fútbol.

El anuncio se realizó ante delegados de más de 40 países reunidos en Washington, donde además se abordaron otras contribuciones millonarias para la reconstrucción de Gaza y se discutió el papel de la Junta de Paz en futuros esfuerzos de estabilización.

Analistas internacionales señalan que este tipo de iniciativas remarca un enfoque de diplomacia deportiva para fomentar estabilidad en zonas de conflicto, aunque algunos críticos consideran que la prioridad debe seguir siendo la ayuda humanitaria básica.