Este miércoles, el candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, anunció una serie de medias económicas, entre ellas la suspensión de los aportes y contribuciones patronales que pagan las Pymes, ya que “son las que más empleo general” y también fue contundente con que, si es elegido como presidente, eliminará el Impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores.

“Un laburante, por ahora paga Ganancias, y digo por ahora porque, si soy Presidente, no van a pagar Ganancias, y yo no soy como (el expresidente, Mauricio) Macri, porque ya lo vengo planteando y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias”, reveló, acompañando el anuncio con una chicana al exmandatario de Cambiemos que había incluido la propuesta antes de llegar al poder, sin hacerla efectiva durante su gestión.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Massa también apuntó contra el discurso de Javier Milei en Latam Economic Forum, ya que según el candidato al oficialismo, esto equivale a una devaluación del 100%. El candidato libertario expresó que el plan de dolarización de un eventual gobierno suyo “se va a hacer a precio de mercado; hoy sería a 730 pesos. “Es lo que nos pedía el Fondo Monetario Internacional a nosotros”, señaló Massa.

“Ajuste y devaluación del 100%, ese es el planteo de Milei. Cuando dice 730 se le cayó la careta, es una devaluación del 100%. La Pyme tiene que saber que cuando haga la importación de su insumo lo va a pagar 730 y no 360″, señaló el actual ministro de Economía de la Nación, en referencia al valor del dólar oficial que el gobierno facilita a las empresas que importan insumos para producir en la economía local.

“(Milei) empezó a desnudar que lo que vendió hasta la PASO como dolarización, que es una devaluación del 100%, que es lo que nos pidió el Fondo a nosotros, preludiado por un ajuste que para la vida de la gente representa que pasamos de Universidades públicas a privadas, lo tienen que saber los padres y los chicos. Arancelamiento y pérdida de becas”, dijo Massa. A ello agregó otros ejemplos del potencial impacto del plan de su contrincante en los precios de la vida cotidiana del ciudadano promedio. “Significa que el boleto de tren pase a valer 1100 pesos, el bondi a 600 pesos, tres palos al año la universidad. Más el impacto en el consumo de todos los días”, alertó Massa.

El candidato oficialista finalizó con una mirada optimista con respecto a la economía en el año entrante. “La economía va a crecer, no vamos a necesitar importar energía, el 2024 va a ser un gran año, salvo que ganen estas ideas, que lo que pretenden es agarrar rápido dólares para pagarle al FMI y a los bonistas, en lugar de defender a los argentinos”. Habló sobre su plan que consiste en quitar por dos años los impuestos que las Pymes pagan en concepto de aportes y contribuciones patronales. “Lo que digo es ¿por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante, mientras directores de compañías no pagan Impuesto a las Ganancias por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario?, esa es una discusión que hay que dar”, finalizó Massa.